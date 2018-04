Oslavte den dětí v Edinburghu s duchy nebo příšerou Loch Ness

Den 1.: Edinburský hrad - Naše dynamická země (Our Dynamic Earth) - Muzeum dětství - Reds

Edinburský hrad

Den začněte návštěvou nejslavnějšího skotského hradu. Edinburský hrad nabízí překrásný výhled na město a okolní krajinu a děti si užijí výstup a dobrodružství objevování hradu.

Dozvíte se i více o historii a legendách, kterými je hrad opředen, a uvidíte i řadu děl, které hrad chránily, včetně slavného kanónu Mons Meg z 15. století.

Naše dynamická Země (Our Dynamic Earth)

Expozice Naše dynamická Země je fascinující, zábavná i vzdělávací výstava, která vypráví příběh o minulosti, přítomnosti i budoucnosti naší planety. Tady uvidíte, uslyšíte, ucítíte i nahmatáte planetu, jaká byla před tisíci lety, a můžete zažít vše od výbuchu sopky po mrazivou dobu ledovou nebo tropickou bouři. A vaše děti objeví celou škálu fascinujících faktů o světě.

Muzeum dětství (Museum of Childhood)

Muzeum dětství si zamilují děti i dospělí. Bylo prvním muzeem na světě, které se zaměřilo výhradně na dějiny dětství. Truhlice plná pokladů je nabitá hračkami a vzpomínkami z minulosti i současnosti. Jsou tu hračky a hry z celého světa, možná mezi nimi některé poznáte.

Reds

Na konci dne vezměte rodinu do Reds, restaurace pro rodiče a děti pouhých 5 minut od pobřeží. Kavárna a restaurace Reds nabízí měkký hrací koutek pro miminka a vnitřní hřiště pro batolata. Je tu i samostatný salónek pro organizované akce a restaurace má i kamerový systém, takže své maličké máte stále na očích.

Den 2: Edinburská zoo - 3D Loch Ness Experience - Prohlídky s duchy

Edinburská zoo

Druhý den vaší rodinné návštěvy odstartujte výpravou do Edinburské zoo, největší a nejúžasnější expozice divokých zvířat ve Skotsku. Je domovem více než 100 zvířat a nachází se v krásné parkové krajině na okraji Edinburghu. Zoo je registrovanou dobročinnou organizací a podílí se na programech na pomoc zachování ohrožených druhů. Užijte si jízdu na Hiltop Safari a prohlídněte si celou zahradu s průvodcem zdarma.

3D Loch Ness Experience

Poté se vydejte odhalit legendu Loch Ness a lochnesské příšery - Nessie - na výstavě 3 D Loch Ness http://www.3dlochness.com/ . Tady objevíte důkazy potvrzující existenci Nessie a můžete si vyslechnout až tisíc očitých svědectví. Také uvidíte fotografie, mystifikace, iluze, fakta a čísla z historie a ekologie, takže si o příšeře můžete vytvořit vlastní mínění.

Prohlídka s duchy

Po setmění se vydejte na prohlídku města s Mercat Walking Tours, skotskou nejstarší, oceňovanou společností organizující prohlídky města, a objevujte tajemnou a mystickou historii Ediburghu.

Prohlídka "Duchové a vlkodlaci" (The Ghost and Ghouls tour), od osmi let, vás zavede do historie vražd, mučení a epidemií, které na edinburském Starém Městě zanechaly své strašné dědictví. Strašidelná zjevení teď kráčejí ulicemi a vy jich možná několik potkáte.

Nenechte si ujít