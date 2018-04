Oslavte 50 let Beatles v Liverpoolu nebo na výstavě Beatlemánie v Praze

Letošní rok 2010 je několikanásobným výročím událostí, které souvisí s nejslavnější popovou kapelou v historii lidstva.

Nepřipomínáme si jen veselé začátky (50 let od založení), ale i smutné datum rozpadu (40 let od interview Paula McCartneye, ze kterého se svět oficiálně dozvěděl, že Beatles jsou již minulostí) a výročí 30 let od smrti Johna Lennona. Před 45 lety také nahráli slavnou desku Help!, natočili stejnojmenný film a byli vyznamenáni Řádem britského impéria.

Fanoušci skupiny mají hned několik příležitostí, jak kulaté jubileum oslavit. Jako první možnost se nabízí výjimečná expozice nazvaná "Beatlemánie!”, kterou připravilo Národní muzeum – České muzeum hudby ve spolupráci s liverpoolským muzeem Beatles Story a britskou národní agenturou pro podporu turismu VisitBritain. Výstava potrvá od 3. června 2010 do 10. ledna

2011.

Právě zde se budou návštěvníci moci setkat se svými idoly tváří v tvář: muzeum Beatles Story zapůjčilo slavnou čtveřici: Ringo, George, Paul, John v celé jejich voskové kráse.

Všichni milovníci "brouků", kteří dosud neznají jejich rodný Liverpool, si mohou cestu naplánovat letos. Mezi hlavní lákadla patří kluby, jako je Cavern Club, nebo "bílý pokoj" Johna Lennona v muzeum Beatles Story, které pro jubilejní rok rozšířilo nabídku výstav. Liverpool ovšem nejsou jen Beatles.

K návštěvě zvou Albertovy doky, ve kterých se natáčelo množství detektivních příběhů včetně nejnovějšího Sherlocka Holmese, unikátní Muzeum otroctví nebo sídlo plavební společnosti White Star, která vyslala na moře Titanic.

Výjimečné jsou místní katedrály, které zde najdete dokonce dvě. Kosmopolitní město bylo v roce 2008 hlavním evropským městem kultury. Objednejte si na této adrese prohlídky beatlesovských lokalit s průvodcem.

