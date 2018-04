Ornamenty v Nazce nemají nic společného s mimozemšťany

"Pracoval jsem na projektu určení vodních zdrojů pro místní obyvatelstvo, když mě to poprvé napadlo," říká jeden z amerických vědců Robert Johnson. "Uvědomil jsem si, že geologické zlomy vedly podzemní vody z And přes poušť k pobřeží Pacifiku. Může být pozorováno, jak početné zlomy protínají údolí a tam, kde k tomu dochází, proniká do údolí voda z pramenů a vývěrů, které Nazcové označili s pomocí geologických piktogramů. Jde o nový výklad hydrologie této oblasti."

Rozsáhlé pouštní kresby známé jako piktogramy představují stylizovaná zobrazení ptáků nebo savců a linie vytvářející spirály, trojúhelníky, křivky a jiné geometrické vzory. Nejasný zůstává význam těchto výtvorů v neúrodné krajině náhorní planiny.

Nazcové, národ zemědělců, který žil v pobřežní suché oblasti Peru v období 100 před naším letopočtem až 600 našeho letopočtu, je vytvořili tak, že z pouštního povrchu odstranili tmavé kameny a oblázky a odkryli světlejší písek pod nimi. Sesbírané kameny byly v mnoha případech nakupeny podél světlých obrysů kreseb.

Johnson se domnívá, že pro přežití v nehostinném prostředí, kde ročně spadnou asi dva centimetry srážek a voda v řece teče pouze několik týdnů do roka, byli lidé závislí na nalezení alternativních zdrojů vody. Aby prověřil svoji teorii, přizval ke

spolupráci hydrogeologa Stephena Mabeeho a archeologa Donalda Proulxe z univerzity v Massachusetts.

"Toto je nový způsob, jak nahlížet na některé z drah," tvrdí Proulx, specialista na kulturu planiny Nazca. "Bere do úvahy nedostatek vody a jak s ní lidé zacházeli, geologii oblasti a piktogramy. Jsme na počátku testování, ale jsme schopni spojit

mnoho z linií s geologickými zlomy, prameny a vývěry."

"Není neobvyklé, aby voda směřovala do údolí kolmo," soudí Mabee. "Zlomy jsou obecně hlavními kanály pro vodu. Na jednom z míst (v Peru) jsme našli pramen ve výši 20 metrů nad úrovní říčního koryta, ze kterého vytéká voda stejnoměrně po celý rok. Je to v oblasti, kde spadne 0,3 milimetru srážek ročně a povrchová voda v řece je jen dva týdny v roce. Není jiná možnost, než že jde o vodu z podzemního zdroje," vysvětluje vědec.

"Na dvou místech, která jsme podrobně prozkoumali, jsme provedli geochemickou a geofyzikální analýzu a shromáždili údaje o průtoku. S největší kritikou se tato hypotéza dosud setkala v tom smyslu, že nebyla testována statisticky, a to právě děláme," dodává Maybee.

Vědci nyní mapují všechny známé prameny a vývěry v údolí podél identifikovaných zlomů. To pak bude porovnáno s piktogramy a pomocí počítačových modelů se určí, zda obrazce, zlomové linie a vodní zdroje mají statistickou souvislost. "Dosud jsme byli se souvztažností spokojeni," říká Proulx. "Zajisté netvrdíme, že všechny kresby kopírují zlomy, některé jsou pravděpodobně rituální cesty a mystické bytosti. Ale údaje, které jsme dosud získali, jsou velice slibné."