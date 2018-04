Orlické hory: na běžkách od bunkru k bunkru

Ne všechna pohoří v Česku nabízejí tak skvělé podmínky na běžky jako Orlické hory. Zatímco v Krkonoších nebo Jeseníkách narazíte na strmé exponované úseky, v Beskydech na neprošlapané trasy a v Krušných horách na prohrnuté lesní cesty, v Orličkách vás pravděpodobně nic nepříjemného s výjimkou popadaných stromů nepřekvapí.

Perfektně udržované dvojsměrné magistrály vás pohodlně a mírně vyvedou až do nejvyšších hřebenových poloh, kde naplno zažijete překrásná horská panoramata a ještě hezčí, bezpečné sjezdy zpět do údolí.

Na to, jak je hřeben Orlických hor dlouhý (cca 60 km), na něm narazíte na celkem málo chat a hospůdek, kde by se člověk schoval před zimou. Na druhé straně však můžete obdivovat desítky předmnichovských betonových bunkrů, kterými je celé pohoří doslova prošpikováno. Některé z nich jsou otevřeny i v zimě. Jejich prohlídka je zajímavá, moc vás však nezahřeje.





Bunkr nad Mladkovem

Z Deštného na Šerlich a Velkou Deštnou

Jedno z nejznámějších lyžařských středisek Deštné v Orlických horách nabízí ve svém okolí desítky běžeckých tras. Variant, jak vymyslet okruh, je opravdu přehršel a doopravdy záleží na každém, jak se cítí a na co si troufá.

Chcete-li ušetřit výškové metry a vyhnout se stoupání, pak využijte lyžařský vlek a vyvezte se do výšky 883 m nad mořem na vrchol Studeného vrchu. Zde vjedete do stopy a skoro po rovince zamíříte do osady Luisino Údolí. Zde se nacházíte již blízko nejvyššího vrcholu Orlických hor Velké Deštné, který se tyčí zhruba 200 výškových metrů nad vámi.

Zdolat ho můžete buď nejkratší cestou po zelené značce anebo oklikou po mírněji stoupající vyfrézované stopě kolem sousedních vrchů Maruša a Jelenka. Z malé dřevěné rozhledny na nejvyšším vrchu Orlických hor se odkrývá překrásný pohled na Krkonoše, Králický Sněžník, Soví hory a na nekonečnou rovinu zamlžené české kotliny. Kousek pod vrcholkem je malá chatka horské služby, kde si lze zakoupit něco malého k občerstvení.

Následuje dlouhé klesání k známé Masarykově chatě na Šerlichu, jejíž stylový dřevěný interiér byste neměli nechat bez povšimnutí. Ceny jsou přijatelné, výběr dostačující, momentálně se čepuje Náchodské pivo za 23 Kč. Ke zpáteční cestě do Deštného lze použít mnoho různých tras. Nejkratší vede přes Šerlišský Mlýn (další možnost občerstvení), delší po hřebeni kolem rezervace Bukačka přes Sedloňovský a Kamenný vrch. Více ZDE





Kunštátská kaple na hřebeni Orlických hor

Klasická orlickohorská hřebenovka

Kdo se nerad vrací na stejné místo a miluje dlouhé přejezdy, pak jsou pro něj Orlické hory jako dělané. Jejich hřeben je dlouhý, rovný, málo členitý. Výhodou také je, že se až do výšky 1000 m nad mořem můžete vyvézt autobusem a pak jet většinu cesty převážně s kopce.

Klasickým nástupním místem k absolvování hřebenovky Orlických hor je chata Šerlich. Kousek od ní totiž překonává hřeben Orlických hor udržovaná asfaltová silnice a o víkendech ráno sem jezdí několik autobusových linek s příjezdy 8.50, 9.45 a 10.20.

Z Šerlišského sedla nejdříve zdoláte 3,5 km dlouhým mírným, ale vytrvalým stoupáním Velkou Deštnou (popis vrcholu viz výše). Pak následuje dlouhé nezapomenutelné putování po hřebeni: stopy jsou perfektně projeté, výhledy skvělé, občas je k dispozici i tyčové značení.

Na některých místech magistrála traverzuje vyvýšeniny, pokud byste se chtěli striktně držet červené značky, taky je to možné. I tudy bývá stopa projeta, byť ne strojově. Každopádně byste si neměli nechat ujít odbočku ke Kunštátské kapli, která tvoří neodmyslitelnou dominantu orlickohorského hřebene. Pokud vás zajímají betonové předválečné bunkry, i k těm vede spousta prošlápnutých odboček. Jejich největší koncentrace se nachází v okolí Anenského a Komářího vrchu.

Po 20 km klesá hřebenovka Orlických hor kolem dělostřelecké tvrze Hanička (přístupná jen v létě) ke stejnojmenné hájovně u silnice. Poblíž nemůžete přehlédnout dvoukřídlý pěchotní srub Holý, který bývá otevřen i v zimě. Dalších 20 km vede již v nižších nadmořských výškách, kde sněhové podmínky nebývají vždy ideální. To však o letošní zimě zatím neplatí, takže si to přes Žamberské lesy a kolem Zemské brány klidně můžete po červené zamířit až do Mladkova na vlak. Úsek Šerlich – Mladkov měří rovných 40 km.





Zemská brána v údolí Divoké Orlice

Na Suchý vrch z Čenkovic

Nejjižnější část Orlických hor najdete často na mapách Jeseníků, takže pro některé to vlastně ani typické Orlické hory nejsou. Jde o zhruba 15 km dlouhý hřbet mezi Mladkovem a Čenkovicemi, kterému dominuje 995 m vysoký Suchý vrch s vyhořelou Kramářovou turistickou chatou a rozhlednou. Lyžařské trasy v této části Orlických hor jsou rovněž perfektně udržované a svým profilem přívětivé všem typům běžkařů.

Východiskem bývá buď železniční zastávka Mladkov, parkoviště na Červenovodském sedle, nejčastěji však lyžařské centrum Čenkovice, odkud vychází několik lyžařských tras směrem k Suchému vrchu. Méně náročný je modrý lyžařský okruh. Ten vede převážně po vrstevnici úbočím masívu Bukové hory (958 m), končí na Červenovodském sedle u silnice I. třídy a vrací se protilehlými svahy zpět. Celkem měří 8,3 km.

Náročnější a delší je zeleně značená trasa, která vede přes vrchol Bukové hory, klesá na Červenovodské sedlo a opět stoupá vzhůru až na vrchol Suchého vrchu, kde je v provozu část vyhořelé (v roce 2003) turistické chaty. Vytrvalci mohou ještě pokračovat k dělostřelecké tvrzi Bouda, která však bývá přes zimu uzavřena. Návrat je po stejné cestě zpět, variantou je také sjezd do údolí k železnici do Mladkova. Celkově tato trasa měří 17,5 km.

Jako prodloužení zelené trasy může sloužit ještě žlutá trasa o délce 8,3 km, která se od zelené odpojuje pod Suchým vrchem a opět se na ni napojuje u dělostřelecké tvrze Bouda.





Západ slunce nad Valteřicemi u Čenkovic

Téměř vyčerpávající informace o možnostech lyžařské turistiky a prakticky všech zajímavostech Orlických hor najdete na:

www.orlickehory.net

www.orlickehory.cz

SERIÁL: NEJKRÁSNĚJŠÍ ZIMNÍ TRASY NAŠICH HOR



1.díl: VE STOPĚ NEJHEZČÍCH TRAS V HRUBÉM JESENÍKU



2. díl: NEJHEZČÍ BESKYDSKÉ HŘEBENOVKY



3.díl: POSLEDNÍ HORY V ČESKU KOMERCÍ NEDOTČENÉ

4.díl: VÝCHODNÍ KRUŠNÉ HORY: VE VZHLEDU PŘEVÁLCUJÍ I KRKONOŠE

5.díl: VYSOČINA: NEJEN BĚŽKAŘŮ TO RÁJ...