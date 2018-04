Orlí sídlo nad krajem, hrad Vysoký Chlumec

Úzká okreska začne stoupat až těsně pod tmavými hradbami a dá vozidlu trochu zabrat.

Hrad těžil především ze dvou příznivých okolností: po celých pět set let byl majetkem jediného rodu a v průběhu věků jej majitelé opatrovali s velkou pečlivostí.

Na jeho malebném profilu se jen minimálně podepsala nepřátelská děla či necitlivé přestavby.

Počátky jeho vzniku sahají až do čtrnáctého století, kdy byl založen pány z Janovic. Od nich později zakoupili hrad Lobkowiczové, kteří dali sídlu renesanční tvář.

Pozdější plány na barokní úpravy ve stylu monumentálního baroka padly s tím, jak rod Lobkowiczů přesunul těžiště moci do Roudnice nad Labem. Vysoký Chlumec se musel spokojit se statutem střediska správy pro rozsáhlý rodový majetek.

Obě těžiště moci dnes reprezentují v restauraci na hradbách dvě pivní značky - roudnické a chlumecké pivo. Výsledek je v podstatě nerozhodný, vyhrává především skvostný výhled do kraje, který rozežene i občasnou rozmrzelost z lenivé obsluhy.

Z venkovního pohledu je hrad nejpůsobivější, vnitřní prostory již zdaleka tolik neohromí. Ve zpřístupněném patře najde návštěvník skromnou ukázku kameniny, historizujících napodobenin dobového nábytku a portrétní galerii rodiny Lobkowiczů.

Prohlídka je příjemně osobní záležitost, málokdy se sejdou mocné davy návštěvníků, známé z jiných, notoricky navštěvovaných objektů. Malebná vesnička pod hradem je dobré místo pro nedělní oběd, stejně jako množství podniků v nedalekých Sedlčanech.



JAK SE TAM DOSTAT: Vysoký Chlumec se nachází 65 kilometrů na jih od Prahy. Autem by mohla vést cesta z hlavního města například po trase Benešov, Olbramovice, Sedlčany, tam odbočit na Vysoký Chlumec.

KDY JE OTEVŘENO: V dubnu až říjnu jenom v sobotu a v neděli od 9 do 17 hodiny. V květnu až září zavřeno v pondělí, otvírací hodiny stejné. Polední přestávka mezi 12 až 13 hodinou.

VSTUPNÉ: Dospělí 30 Kč, studenti, děti a důchodci 15.

INFORMACE: Lze získat na telefonu 0304/65226.