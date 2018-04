ORKNEJE, ostrovy vichrů a gurmánů

Severské klima tu definitivně zvítězilo v zápase s živou přírodou a stromy tady naleznete jen v několika údolích, pečlivě schovaných před nápory větru. To je ovšem velmi čerstvý záznam v pomyslné kronice ostrovů s historií daleko bohatší a civilizací daleko starší, než by se mohlo zdát.

Před více než pěti tisíci lety tu tehdejší velmi mírné klima a hojnost rozmanité potravy daly vzniknout vysoce vyspělé kultuře - v době, kdy starověcí Egypťané teprve začínali tušit, jak na sebe postavit dva kameny. S artefakty pradávné minulosti se tu setkáte doslova na každém kroku. Zatímco tři a půl tisíce let před Kristem pokrývala souostroví hustá vegetace, dnes se tu namísto stromů tyčí k nebi stovky menhirů, uspořádaných v kruzích či stojících o samotě na loukách a polích místních farmářů. Všechny nejméně o patnáct set roků starší než slavné Stonehenge.

Mohutná bouře před sto padesáti lety jich mnoho povalila, zároveň však ostrovům přiřkla, alespoň mezi archeology, výsadní postavení mezi nalezišti z doby kamenné, když při západním pobřeží hlavního ostrova Mainland odkryla kompletní vesnici, dnes zvanou Skara Brae. Kamenné domky se pod nánosy země zachovaly zcela neporušeny včetně kamenného nábytku, postelí, jímž dnes chybí jedině travnatá vystýlka, i polic na nádobí a na rodinné cennosti. Nepřítomnost desítek zájezdových autobusů, které by si jistě vyžádaly mnohem přísnější bezpečnostní opatření, přitom té hrstce cestovatelů, která zavítá až sem, dává jedinečnou šanci procházet se dlážděnými uličkami, a dokonce vstupovat přímo do obydlí lidí, jimž byly Orkneje domovem před padesáti staletími.

Pravěk však zdaleka není všechno, co může drsné souostroví návštěvníkovi nabídnout. Hlavní město, či se svými šesti tisíci obyvateli spíše velká vesnice, Kirkwall, bylo od raného středověku centrem křesťanství. Už ve dvanáctém století tu bylo zřízeno biskupství a vystavěna majestátní pískovcová katedrála Svatého Magnuse, nejrespektovanější postavy středověké vikingské historie souostroví. Orkneje jsou daleko více spjaty s dějinami Norska a Dánska než Británie či Skotska, do jehož rukou přešly až v patnáctém století. V místním telefonním seznamu naleznete bezpočet skandinávských příjmení a Norsko má v centru Kirkwallu jako decentní připomínku orknejské minulosti vlastní konzulát.

Většině zájemců o historii je však souostroví nejvíce povědomé z dějin ještě mnohem čerstvějších. Půjčíte-li si v Kirkwallu auto, můžete několik hodin objíždět velký záliv Scapa Flow a fotografovat desítky vraků lodí německé válečné flotily, která tu byla držena v zajetí na konci první světové války. Německá admiralita se po několika měsících v britských rukou rozhodla potopit celou flotilu, tak, aby ji Britové nemohli zařadit do vlastní výzbroje. Společně s loděmi zde utonuly stovky námořníků. Scapa Flow sloužila coby hlavní vojenský přístav i britské flotile během druhé světové války.

Až dosud jsme hovořili o historii - co však nabízejí současné Orkneje? Větrem bičované útesy a do nedohledna se rozprostírající pastviny, ospalé vesničky a několik turistických obchůdků stahujících rolety po páté odpoledne? Určitě nejen to. Orkneje jsou dnes především, jak už bylo předesláno, dobře ukrytým gurmánským rájem. Leží natolik stranou dopravních cest i pozornosti obchodníků, že se ze Skotska dováží opravdu jen to nejnutnější a nikde jinde se obdivuhodná soběstačnost zdejších houževnatých obyvatel neprojeví více než v kuchyni.

Bifteky z orknejského skotu, kotlety z místního skopového a domácí sýry tvoří základ jídelníčku několika orknejských restaurací a hospůdek. Jeho vrcholem jsou však vždy neuvěřitelně čerstvé "dary moře". Orknejští rybáři dodávají přímo z moře na stůl lososy, krevety a kraby, které za zlomek ceny, již byste zaplatili v Londýně či Edinburghu, dostanete na talíř v těch nejlákavějších úpravách. Grilované tygří krevety v omáčce Svaté Marie a losos na lučních žampionech ve whisky jsou jen některé z příkladů bezkonkurenčního kulinářského umu orknejských hospodyněk.

Na zapití si můžete objednat některé ze tří druhů piva z jediného místního pivovaru. Nejlepší je tradiční, silně alkoholický Skullspliter, v překladu "Rozražeč lebek", který sám o sobě navozuje myšlenky o bouřlivé historii ork-nejských Vikingů. A jako aperitiv samozřejmě dostanete, ať už chcete, nebo ne, výtečnou Highland Park Single Malt, dvanáctiletou whisky z nejseverněji položené skotské destilérky. Slavná značka je mimo jiné i základem výrobků společnosti Johnnie Walker.

Destilérka stojí hned na okraji Kirkwallu a za tři libry, tedy za cenu jedné sklenky single malt v londýnské hospodě se můžete vypravit na její prohlídku, samozřejmě spojenou s ochutnávkou.

A pokud vás v chladnějších dnech nezahřeje ani orknejská whisky, určitě se to povede přadlenám, které na ostrovech produkují nejznámější vývozní artikl - orknejské vlněné svetry, chlubící se pověstí snad nejkvalitnější vlny na světě. Chcete-li se však do takového svetru, jehož zhotovení trvá až sto hodin, obléci, musíte sáhnout hlouběji do kapsy. Každý z nich se přímo na Orknejích prodává nejméně za dvě stě liber, což je v případě tohoto zboží jedinečná příležitost, neboť v londýnských buticích za ně anglická smetánka zaplatí několikanásobně víc.

Na Orkneje sice není jednoduché se dostat, avšak každý, komu se to povedlo, vám potvrdí, že ještě obtížnější je tyto kouzelné severské ostrovy opouštět. Návštěvníci, kteří sem v sezoně zavítají, odjíždějí s pocitem pýchy nad tím, že tenhle kout světa nepřehlédli.



JAK SE TAM DOSTAT:

Nejlepší spojení na Orkneje je letadlem, přímé linky British Airways létají například z Edinburghu, Glasgow, Inverness či Aberdeenu, let trvá přibližně devadesát minut. Další možností jsou trajekty. Z John O'Groats na severním pobřeží Skotska se dá přeplavit do Burwicku na orknejském South Ronaldsay, odkud je autobusové spojení na hlavní ostrov. Třicetiminutová plavba je však pouze pro pěší. Trajekt společnosti "P and O" zajišťuje i automobilovou přepravu mezi Thurso (Skotsko) a Stromness (Orkneje, Mainland). Plavba trvá přibližně dvě hodiny.



JAK CESTOVAT PO OSTROVECH:

Jednoznačně autem. Půjčit si auto je levné a velmi pohodlné. Mezi jednotlivými vesnicemi jezdí denně několik autobusů, které vás však bohužel nezavezou na archeologická naleziště. Další, ale dražší variantou jsou taxíky. Pokud se nespokojíte s hlavním ostrovem (Mainland), kde naleznete všechny zmíněné atrakce, můžete cestovat malými trajekty nebo letadly mezi jednotlivými ostrovy.



POČASÍ:

V létě není až tak chladno, jak by se mohlo zdát, pocit chladu však způsobuje neustálý severský vítr. Při slunečném počasí se dá v sezoně vypravit na výlet i v tričku.



CO SI ODVÉZT:

V prvé řadě orknejskou whisky. Zámožnější návštěvníci si odvážejí svetry a šperky z místních dílen. Méně trvanlivým, ale oblíbeným suvenýrem jsou místní sýry.