Originální závod pro chytré hlavy po věžích v Praze a Písku

Mezi takové závody pro malé i velké patří dobrodružná hra Pražské věže, kterou společně připravily městské části Praha 1 a Praha 2, Novoměstská radnice, Muzeum hlavního města Prahy, Národní muzeum, Museum Kampa a další. Jednotlivci, týmy nebo rodiny si ji tentokrát mohou poprvé zahrát v atraktivní noční verzi, startuje se v pondělí 7. září od 17.30 hodin z Novoměstské radnice na Karlově náměstí v Praze.

Pražské věže a čas

Co organizátoři slibují? Neobvyklé pohledy na Prahu z výšky, nové příběhy a zajímavosti, o kterých jste dosud neměli tušení – a také poznávání hlavního města a jeho magických zákoutí. A ačkoli se někde dočtete o „oblíbeném běhu po pražských věžích“, který se koná obvykle dvakrát ročně, na jaře a na podzim, ve skutečnosti čas není důležitý. Zkrátka si užijte příjemný den nebo večer, prohlédněte si známé i méně známé pražské věže, popovídejte si s ostatními účastníky a vychutnejte si společně strávený čas. Ten si navíc každý měří sám, a ani není nutné obejít všechna stanoviště.

Kam se podíváte?

Nemějte strach, z pověstných několika set pražských věží si organizátoři závodu vždy vyberou jen několik skvostů. Letos v září mezi ně patří třeba novorenesanční palác Žofín na Slovanském ostrově nebo Malostranská beseda na Malostranském náměstí, ale cestou uvidíte celou řadu dalších nádherně osvětlených pražských památek včetně věží Karlova mostu nebo Pražského hradu.

Z několika set pražských věží si organizátoři závodu vždy vyberou jen několik, letos například palác Žofín na Slovanském ostrově.

Startovné stojí 200 Kč pro dospělé, 100 Kč pro děti a studenty, na startu dostanete průkaz opravňující ke vstupům na věže, plán hry s mapou a seznam historicko-dobrodružných nebo pozorovacích úkolů. Ty se váží ke každé zastávce hry, ale strategie a pořadí navštívených míst záleží jen na vás. Navštívená místa si kleštičkami nebo razítkem potvrdíte do startovního průkazu. Věže se zavírají v 21.30, ale do cíle můžete dorazit až do 23.00. Po skončení závodu na vás čeká nová absolventská turistická vizitka a nové účastnické razítko!

A pokud náhodou noční Pražské věže nestihnete, zaškrtněte si v kalendáři podzimní termín hry: bude se konat v neděli 1. listopadu.

Písecké věže

Pražské věže inspirovaly jihočeský Písek, kde se první ročník historicko-dobrodružné hry Písecké věže odehraje v neděli 13. září.

Pražské věže inspirovaly jihočeský Písek, kde se první ročník historicko-dobrodružné hry Písecké věže odehraje v neděli 13. září. Podobně jako v hlavním městě i tady můžete chodit pěšky, jezdit na kole nebo na koloběžce, sestavit libovolně velký tým závodníků a zvolit libovolnou strategii. Cesta za dobrodružstvím odstartuje v 15.00 hodin z nádvoří Sladovny.

Závody s kočárkem, v zoo a kolem světa

V areálu Novako na Božím Daru se koná mistrovství světa v běhu s kočárkem.

Portál Kudy z nudy nabízí celou škálu výjimečných sportovních klání, u nichž si organizátoři dali záležet na nápadech a originalitě. Takže například v sobotu 19. září zve areál Novako v Božím Daru na Boží běh (1/3 maratonu) a mistrovství světa v běhu s kočárkem na 5,5 km dlouhé trati.

Medvěd to odstartuje, žirafy vám budou fandit a opice vás poženou při sprintování do cíle, slibují organizátoři běhu brněnskou zoo.

Ve stejný den se bude běhat také v Brně, v zoologické zahradě. Další ze seriálu Craft RUNGO závodů nabízí 7,3 km dlouhou trasu pro 500 závodníků, kteří po registraci získají volný vstup do zoo pro někoho z doprovodu. Vyplatí se vzít s sebou děti, pro něž je nachystán speciální doprovodný program.

Pokud ovšem toužíte po skutečné výzvě, dejte si závod kolem světa – přesněji řečeno kolem rybníka Svět v Třeboni. Trasa naučné stezky, vinoucí se po jeho břehu, je zároveň závodní dráhou pro Běh kolem Světa, 11 729 metrů dlouhý rovinný cross, který se koná v sobotu 12. září.