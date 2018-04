Originální zámek, kde vás přivítá tank a Kristus s Husákem. Výlet do Letovic

Odepsaná památka

Výrazná dominanta šlechtického sídla zdobí panorama tohoto městečka už od středověku. Během historického vývoje prodělala několik proměn: z gotického hradu přes renesanční a poté barokní zámek, později ještě přibyly drobné novogotické úpravy.

Před příchodem milénia ovšem zámku Letovice mnoho nechybělo, aby se stal ruinou, podobnou líbivé potěmkinovské kulise. Objekt tehdy držely pohromadě snad jen obvodové zdi. Restituční spory památce také příliš nepomohly: poslední majetkový transfer tu proběhl v roce 2004. S novým vlastníkem ale přišel do Letovic i svěží impulz a vstupní brána se otevřela návštěvníkům.

Z dálky není dlouhodobé zanedbávání letovického zámku příliš poznat.

Strašidelné sklepení

Zpovzdálí nic nesvědčí o tom, že by se zámek nějak vymykal standardu: střecha i omítky do dáli září novotou, kupky materiálu či lešení svědčí o tom, že venkovní rekonstrukce doposud neskončila a pěkně upravený je i přilehlý trávník.

Zarazíte se až na nádvoří, kam míří hlaveň zrezivělého tanku. Kde se tu vzal? Dobrá, ne vždy musí park krášlit tančící prsaté barokní nymfy… Poté míjíte pečlivě obnovenou kapli a vinné sklepy s vyrovnanými řadami sudů.

Druhé sklepení začíná maličko vybočovat: z hlubin se nese sténání mučených nešťastníků, tlumené osvětlení a bizarní drastické aranže navozují atmosféru hororu. Mnohé návštěvníky může zaujmout speciální nabídka – strávit noc na dně hladomorny.

Středověká mučírna

Kristus, Husák a mandelinka bramborová

Bodrý průvodce na rozhraní malebného nádvoří a vchodu do bývalých obytných prostor ještě dodá poslední instrukce a poté začne kolotoč. Co místnost, to směs vysloužilých školních pomůcek, kýčovitých svatých obrázků či obskurních historických předmětů. Vše nainstalováno do absurdních kombinací.

Nábytek je očividně přinesený ze zaprášených kůlen a pravděpodobně také smetišť. Za rozvrzaným křídlem klavíru zírá unifikovaná fotografie Gustáva Husáka, obklopená svatozáří diplomů brigád socialistické práce, o kus dál soupeří instruktážní obraz vývoje mandelinky bramborové s kýčovitou alpskou krajinou.

Meditační zákoutí aneb vítejte v komunách šedesátých let.

Ze stěn povrchově upravených nátěrem ve stylu "váleček" trčí svazky drátů, avšak přehlídka poškrábaných pianin, dekorovaných vypelichanými vycpaninami opeřenců dává chodbě punc ulítlé vznešenosti.

Chaotická přehlídka destrukce, prorostlé nesmírnou tvůrčí energií. Vše na pomezí gigantického vetešnictví, skládky, dadaismu i surrealismu. Kam se na letovické interiéry hrabe dílo jistého ředitele jedné naší velevýznamné galerie.

Detail krbu a fragmentů elektroinstalace Originální výstavní expozice

Pomyslný vrchol se dostaví v nejvyšším patře: prostornému sálu vévodí rozměrný Kristus, kterému u nohou sekundují flekatá křesla.

O zvukovou kulisu se starají šustící igelitové výplně oken a křik ptactva kroužícího kolem zámecké vížky.

Útulný dětský pokojíček Přírodovědná pracovna

A pokud návštěvník správně následuje směrovky, tak ho z tohoto panoptika vyplivne točité schodiště přímo k výčepu načančané zámecké restaurace.

V přilehlém hospodářském objektu je možné jako bonus shlédnout expozici zemědělské techniky. Ta je pojata zcela identicky.

Sochařská výzdoba interiéru Zámecká knihovna

Příležitost pro svatební noc

Před koncem prohlídky ale můžete spatřit i počátek vize, jakým směrem se pravděpodobně bude rekonstrukce zámku ubírat. Dvě síně se honosí čistě vymalovanými stěnami a vůní dřeva nových parket. Vedle nich leží i vyšperkovaná ložnice, kde můžou šťastné páry strávit svatební noc. V romantickém duchu, podobném ostatním zámkům.

Svatební ložnice

Novému majiteli zámku se již podařilo zrekonstruovat kromě novomanželského apartmá, nádvoří, kaple a hladomorny i zámecké sklepy. V současné době také probíhá sbírka na záchranu památky. S dalším postupem obnovy začne pomaloučku mizet i nezvyklá a provizorní, nicméně jedinečná výzdoba. Pokud tedy chcete zažít originální atmosféru, kterou jinde na českých hradech a zámcích nenajdete, udělejte si do Letovic v údolí Svitavy výlet.