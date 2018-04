Originální voskové figuríny „brouků“ zahájí výstavu Beatlemánie

V roce 2010 si světová veřejnost připomene několik významných výročí spojených s The Beatles, nejslavnější a nejprodávanější hudební skupinou na světě:

* 16. srpna 2010 tomu bude padesát let od příjezdu nově pojmenovaných The Beatles do Hamburku

* 9. října 2010 sedmdesát let od narození Johna Winston Ono Lennona, 8. prosince 2010 třicet let od zavražděn Johna Lennona

* 31. prosince 2010 uběhne čtyřicet let od návrhu Paula McCartneyho na rozpuštění skupiny.

Nebyla to pouze hudba a nebyl to pouze rock 'n' roll. Před padesáti lety přijela do Hamburku skupina hudebníků, která se stala symbolem nového hudebního ale i životního stylu mládeže po celém světě.

V průběhu šedesátých let se stali The Beatles obdivovanou a napodobovanou rockovou kapelou, inspirací pro hlasatele nových postojů ke společnosti a předmětem triumfu hudebního průmyslu při vytváření populární masové kultury a tzv. showbusinessu. Zjevením a inspirací se hudebníci z Liverpoolu stali i pro celé generace v Československu.

Výstava Národního muzea se zaměřuje na vliv Beatles a především Johna Lennona na tehdejší československou mládež a jejich kulturu. Navzdory železné oponě fanoušci v tehdejším Československu nadšeně poslouchali písničky Beatles, vyměňovali si nelegální nahrávky a dokonce se oblékali a česali jako Ringo, George, Paul a John.

Kapela ale nikdy v Praze nekoncertovala, což se snaží alespoň symbolicky napravit liverpoolské muzeum Beatles Story. Národnímu muzeu zapůjčí původní voskové figuríny brouků a také bendžolele, které vlastnil George Harrison.

Beatles a jejich píseň "Revolution" z roku 1968 byli považováni za undergroundový symbol pražské mládeže bojující proti komunistickému režimu. John Lennon se po své smrti v roce 1980 stal světovou ikonou, symbolem svobody, míru a boje proti násilí. V Praze mu lidé po jeho smrti vybudovali památník, Lennonovu zeď.

Fanouškům Beatles doporučujeme vypravit se přímo do Liverpoolu, rodiště legendárních "brouků". Zde si přečtěte něco o městě umění, zvuku a kultury a vypravte se na festival Johna Lennona, který bude probíhat dva měsíce na podzim tohoto roku.