Jak létají Češi. Letenka za 300 tisíc a cesty kolem světa

Letenka za 300 tisíc I když cena vypadá na let super třídou do exotického města, ve skutečnosti se jednalo o „obyčejný“ let do Los Angeles s Lufthansou „standardní“ první třídou. Tolik tento typ letenky mezi LA a Prahou prostě stojí - v závislosti na termínu i víc. Catering:

Co se jídla týče, vše je v ceně. Cestující si může dát třeba kaviár. Menu připravují kuchaři z podniků s michelinskou hvězdou (včetně regionálních specialit podle místa odletu). K dispozici je vinný lístek, o který se stará sommelier, nechybí ani karafy se třemi druhy vody. Pohodlí:

Samozřejmostí je lůžková úprava, video a audio technika, telefon a internet. Ve First Class Lounge je navíc také možné využít koupelnu se sprchou i vanou, postel, knihovnu, lázeňskou a wellness část, dokonce je tu i žehlicí služba. Asistence:

V ceně jsou standardně tři zavazadla. Cestující má rovněž k ruce osobního asistenta, který mu pomůže s odbavením, přestupem i vyzvednutím zavazadel. Pokud letadlo nestojí u brány, bývá zajištěn i převoz limuzínou.