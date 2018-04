Öresundský most prohlášen za dokončený

Most z dánské Kodaně do švédského Malmö, který coby dílo vytvořené lidskou rukou vůbec poprvé v historii spojí břehy obou zemí, byl minulý týden oficiálně prohlášen za dokončený, třebaže do jeho slavnostního otevření zbývá ještě téměř plných sto dnů. »Suchým kolem« již při zkušebních jízdách překročily úžinu Öresund první vlaky i automobily. K onsorciu, které monumentální stavbu vybudovalo, tak zbývá prakticky již jen jediný úkol - otevřít ji a budoucí výhody dobře »prodat« veřejnosti. Z tohoto důvodu již byla zahájena reklamní kampaň, která má předchozí kampaně, zaměřené na podporu výstavby, doplnit v tom smyslu, aby lidé nový most také používali. Poněkud nepříjemným překvapením jsou totiž pro veřejnost poplatky, které bude za cestu nad hladinou nutné zaplatit. Za jízdu tam a zpět zaplatí řidič či rodina jedoucí v běžném osobním autě v přepočtu více než 2000 českých korun. Stavba je kombinací přibližně osm kilometrů dlouhého mostu, který na uměle vybudovaném ostrově uprostřed mořského průlivu Öresund přechází v podmořský tunel. Celé spojení od břehu ke břehu tak dosahuje délky přibližně 17 kilometrů. Most je dvoupatrový po vrchním patře vede čtyřproudová dálnice, zatímco pod ní bude v obou směrech přejíždět ze Švédska do Dánska a opačně až 280 vlaků denně. Počátkem června si most bez automobilů a vlaků budou moci vyzkoušet chodci, cyklisté a běžci. Slavnostní otevření se pak uskuteční 1. července za přítomnosti dánské královny Margrethe II. a švédského krále Carla Gustafa XVI. První běžní cestující mohou po mostě projet v týž den od 23:00 hodin. O den později, 2. července, v šest hodin a devět minut, opustí hlavní nádraží v Malmö první souprava, která zahájí pravidelné vlakové spojení.