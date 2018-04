Optimisticti Kanadane (tedy v pruzkumu)

Pres veskere prehmaty a dilentanstvi naivni levicove federalni vlady (Liberal Party of Canada) a pateticka gesta federalniho premiera Chretiena, ktery senilni doslova pred ocima, a pres opakovane zadosti temer ze vsech stran a provincii, odmita efektivne snizit dane a celkove upravit devastujici federalni danovy system, ktery ze zeme vyhani nejen intelektualni kapacity (jako jsou lekari a vedci), nybrz i kvalifikovane delniky a zdravotni sestry (viz clanek Problem zvany Brain Drain), je hospodarska situace a nalada v zemi velmi dobra. Zasluhu na tom ma v prve rade 80procentni hospodarske propojeni mezi Kanadou a USA a v neposledni rade efektivni pravicove konzervativni vlády ve vetsine kanadskych provincii. Zmineny levicovy federalni premier Chretien, ktery svou intelektualni kapacitou a povahovymi rysy ztelesnuje jakousi kombinaci Milose Zemana s porucikem Dubem, nedavno vyhrozoval, ze nevylucuje moznost sve treti kandidatury v pristich federalnich volbach, ktere budou pravdepodobne v roce 2002 (Buh nas před tim ochran!). Nejhorsi na cele veci je skutecnost, ze vzhledem k soucasne roztristenosti (ktera se zrejme hned tak nezmeni) mezi sebou se hastericich opozicnich pravicovych stran ve federalnim parlamentu by Jean Chretien, jemuz je letos 66, a jeho silne narudla liberalni strana zrejme znovu vyhrali.

Ale dosti negativismu. Ontario, kde zijeme, je od nepameti zname jako prumyslove centrum a hnaci motor Kanady, poslednich temer pet let pod vladou vyborneho konzervativce Mika Harrise doslova kvete. Priznacne je uspesny i nejznamejsi ontarijsky hokejovy tym Toronto Maple Leafs v soucasne dobe spolecne s tymem Detroit Red Wings, nejlepsi tym NHL, o kterem se po mnoha letech znovu hovori jako o vaznem kandidatovi na vitezstvi ve Stanley Cupu.

V torontskych Maple Leafs maji krajansti hokejovi fanousci velmi zhave zelisko v ohni. Je jim s dvaceti body v tabulce momentalne nejlepsi obrance tymu Tomas Kaberle, v soukromi velmi skromny, sympaticky mlady muz, stejny gentleman jako na lede. Prestoze Tomasova pritelkyne Ilonka velmi rada a dobre vari, zajdou casto na veceri a na kus reci do nejznamejsi krajanske restaurace v Toronte Heart of Europe. Nekdy po zapase Tomas privede i dalsi spoluhrace, zejmena ruske cleny tymu, kterym speciality ceske a slovenske kuchyne velmi chutnaji. Neni divu, v teto restauraci jsou skutecne skvela jidla. Vsem ctenarum doporucujeme navstivit a ochutnat. Na Stedry den pripravuje majitelka pani Vlasticka tradicni veceri, krome kapra, rizku a nekolika druhu salatu bude rovnez rybi polevka a nebude chybet ani tradicni domaci vanocni cukrovi.

Ale zpet ke Kanadanum. Ve zminenem pruzkumu sice 61 procent dotazanych ocekava v pristim roce vyhlaseni dalsiho referenda quebeckou provincni vladou, ve kterem budou Quebecane hlasovat o separaci teto prevazne frankofonni provincie, ale 71 procent dotaznych je presvedceno, ze dojde-li k referendu, volici rozhodnou o setrvani v Kanade anebo si nejsou jisti, a pouze 28,9 procenta je toho nazoru, ze se Quebec od Kanady odtrhne. Naprosta vetsina – 88,4 procenta – veri, ze Kanada zustane jako jedna zeme i v pristim stoleti. A v to doufame i my.

Prijemne proziti vanocnich svatku a hodne stesti v novem roce preji z kanadskeho Ontaria svym ctenarum Vera a Petr Kohoutovi. Chcete-li nam psat: vera.kohout@sympatico.ca