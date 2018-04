Oprava Karlova mostu se zdrží

Exprimátor Jan Kasl byl horlivým zastáncem rekonstrukce Karlova mostu a zároveň také iniciátorem veřejné sbírky, která by měla pomoci financovat tuto středověkou památku.

Odmítnutý dar České pojišťovny

Po Kaslově rezignaci je rekonstrukce gotického mostu nejistá. Pražští radní nyní odmítli milionový příspěvek od Nadačního fondu, který na rekonstrukci prvořadé památky založila Česká pojišťovna.

Fond se nabídl financovat doplňující průzkumy stavu mostu nejnovějšími radarovými a tomografickými metodami, které na mostě začaly minulý týden.

Proč magistrát dar odmítl, se ředitel fondu Filip Hrnčíř zatím může jen dohadovat. Oficiální důvod odmítnutí zatím nemá. "Zřejmě vůči nám nechtějí mít žádné závazky. Měli bychom totiž mnohem silnější pozici, pokud by se zase někde zbytečně proinvestovalo tři sta tisíc a my bychom protestovali," míní Hrnčíř.

Náměstek primátora Petr Švec si však nevzpomíná, že by rada zamítla jakýkoli finanční dar. "Asistentka bývalého primátora má nyní za úkol zpracovat veškeré podklady, abychom rozhodli, jak dále naložit se sbírkou na most," řekl Švec. Peníze na opravu Karlova mostu mohlo město získat i z Evropské unie, ale podle Aleny Bechtoldové - asistentky bývalého primátora Kasla - je tato možnost nyní nejistá.

"Banka Evropské unie hledala památkový objekt pro financování grantového projektu a jednání o Karlově mostě měla začít těsně před odstoupením pana primátora. Pokud by jednání dopadla dobře, mohla být oprava mostu průhledně zajištěna. Nyní není jisté nic," uvedla Bechtoldová.

První etapa rekonstrukce v červenci

Město zatím na rekonstrukci vyčlenilo z vlastního rozpočtu pětapadesát milionů korun. První etapa prací musí podle platného stavebního povolení začít do poloviny července.

"Právě nyní děláme výběrové řízení na dodavatele. Ten začne s opravou schodů do Saské ulice a k hotelu U Tří pštrosů, u něhož se opraví také opěrná zídka," řekl mluvčí Technické správy komunikací Libor Sosnovec.

Podle Sosnovce dodavatel zatím kvůli nevyjasněnému rozsahu opravy do mostní konstrukce vůbec nezasáhne. Do konce měsíce by také měly skončit doplňující průzkumy. Jejich úkolem je mimo jiné zjistit, jaký je stav a ukotvení železobetonové desky uvnitř mostu. Právě ona a její současný stav jsou totiž předmětem sporu odborníků.