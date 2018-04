Oprava hradu bude pokračovat i letos

Rekonstrukcí dalších částí hlavní věže bude i letos pokračovat záchrana rozpadající se zříceniny hradu Valdek ve Vojenském výcvikovém prostoru Brdy. Naváže tak na předloňské kácení náletových křovin a v minulém roce zahájené práce na konzervaci hradní věže. Oprava zbytku hradu, při níž bude celá stavba zajištěna tak, aby se nezřítila, potrvá odhadem i následující čtyři roky. "Členové okresního shromáždění byli i letos vůči Valdeku vstřícní a v rozpočtu okresního úřadu schválili na jeho záchranu čtyři sta tisíc korun," uvedl Jaroslav Hodrment, který byl až do tohoto pondělí vedoucím referátu kultury Okresního úřadu v Příbrami. Zatím však stále není jasné, zdali vůbec někdy bude moci zříceninu hradu Valdek legálně navštívit veřejnost. Armáda ji totiž nadále odmítá vyčlenit z vojenského výcvikového prostoru. Turisté tak chodí na Valdek pouze potají, v rozporu se zákonem."Armáda prostor i nadále potřebuje pro výcvik a neuvažuje o změně jeho hranic. Ze stejného důvodu proto do něj nemůže povolit ani nekontrolovatelný vstup," zopakovala neměnné stanovisko ministerstva obrany jeho tisková služba. Zřícenina hradu ze 13. století je největší na Příbramsku. Šlechtické rody ho obývaly do počátku 17. století, kdy začal chátrat. Zatím poslední pokus o jeho záchranu spadá do počátku tohoto století. Součástí vojenského výcvikového prostoru a veřejnosti nepřístupný je od roku 1923. Od 50. let je zahrnut do území dělostřelecké střelnice. Zřícenina je kulturní památkou, o niž měla pečovat armáda. Přehlíživý postoj minulého režimu k uchování národního dědictví a nedostatek peněz v posledních letech způsobily stav, kdy zřícenině hrozil zánik. Práce na záchraně hradu zahájilo před dvěma lety několik příbramských dobrovolníků, kteří k tomuto účelu založili i nadaci. Ta však koncem roku 1998 zanikla, neboť nesplnila podmínku zákona, podle kterého musela mít na kontě alespoň půl milionu korun. Vzhledem k administrativním nedostatkům se nepovedla ani její transformace v občanské sdružení. "Ale to nejdůležitější, nastartovat zájem státu o záchranu Valdeku, se nám podařilo," řekl již dříve jeden ze zakladatelů nadace Libor Podrázský. Rekonstrukce zříceniny hradu Valdek již pohltila i s letošním příspěvkem kolem devíti set tisíc korun. Další statisíce bude ještě nutné do ní vložit. Přestože není vůbec jisté, že zřícenina bude vůbec někdy volně přístupná veřejnosti, Jaroslav Hodrment nepovažuje tyto peníze za vyhozené. "V tuto chvíli jde především o záchranu vzácné architektonické památky pro budoucnost," vysvětlil Hodrment.