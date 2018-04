Opilý Srb usmrtil egyptského žraloka zabijáka. Internetová kachna roku 2010

Dragan Stevič se stal novým egyptským hrdinou poté, co zabil nebezpečného žraloka v Šarm aš-Šajchu, napsala koncem prosince mezinárodní makedonská zpravodajská agentura MINA.

Srbský turista se prý po dlouhé noci plné alkoholu rozhodl, že si půjde s kamarády na pláž zaplavat. Našli tu vysoký skokanský můstek, který den předtím využívali potápěči. "Dragan se na prkno vyšplhal, řekl mi, ať mu podržím pivo a rozběhl se, aby se odrazil a skočil. Neměl jsem vůbec šanci ho zadržet, prostě se vrhnul do vody," citovala makedonská agentura svědka události Milovana Ubirapu.

"Bylo nám jen divné, že jsme neslyšeli pořádné žblunknutí do vody, jak jsme očekávali," líčil Ubirapa. Důvodem ale zřejmě bylo to, že Dragan prý skočil přímo na hlavu žralokovi, který číhal poblíž pláže na svoji další kořist. Srbský turista ho tímto skokem údajně zabil. Tělo žraloka pak našla egyptská policie ráno vyplavené na pláži.

Opilý Dragan prý ještě doplaval na pláž, kde řekl přátelům, že si poranil kotník a že voda byla "nějak divně tvrdá". V tu chvíli ještě netušil, že skočil přímo na žraloka, napsala makedonská zpravodajská agentura.

Dragan zachránil sezonu v Egyptě, hlásaly deníky

Některé přední světové deníky, mezi nimi například New York Post, vzápětí hlásaly palcovými titulky, že žralok zabiják v Šarm aš-Šajchu je již mrtvý. A oslavovaly srbského opilce jako hrdinu, který zachránil turistickou sezonu v Egyptě.

Draganovi, který skončil v nemocnici, věnovalo letovisko za jeho hrdinský čin dovolenou zdarma a už se tak prý může těšit na další drinky.

Není žralok jako žralok

Pochybnosti vnesly do případu až americké webové stránky Carolinabeachtoday. Jejich správce poukázal na to, že fotografie připojená u zprávy makedonské agentury je přejatá z jejich webu. Zachycuje žraloka velikého, který se pohybuje u pevninských mělčin a živí se hlavně planktonem, malými rybami a jinými bezobratlými živočichy.

Fotografie dravce navíc nebyla pořízena v Rudém moři, ale tisíce kilometrů daleko, na pobřeží v Severní Karolíně.

"Mrzí nás to Dragane, byla to parádní historka a všichni si můžeme jen přát, aby se to opravdu stalo," napsali autoři webu Carolinabeachtoday ve své odpovědi makedonské agentuře. "Ale nevzdávej to, skákej do vody dál z různých prken a přístavních hrází, protože nikdy nevíš... jednou se ti to možná povede."

Falešná zpráva se na internetu objevila nedlouho poté, co egyptské letovisko Šarm aš-Šajch skutečně zachvátila panika po sérii útoků žraloka dlouhoploutvého. Při těchto napadeních zemřela německá turistka a další byli zraněni. Tento týden egyptské úřady opět uzavřely v letovisku kvůli bezpečnosti některé pláže.