VIDEO: Opilce v letadle přilepili páskou k sedadlu. Napadal cestující

11:29 , aktualizováno 9. ledna 12:44

Jak je vidět na amatérském videu, páteční let z Islandu do New Yorku chvílemi připomínal scény z akčních filmů. Poté, co jeden velmi opilý pasažér začal škrtit ženu a křičet, že letadlo spadne, ostatní se rozhodli zneškodnit ho po svém. Přilepili ho lepicí páskou k sedadlu a zalepili mu ústa.