Opět bude Čokoládová tretra

Letošní Čokoládová tretra začne v 15.30 hodin tradičním během rodičů s nejmenšími dětmi. Pak se rozjedou závody dětí do 17 let. Poslední běh, dorostenců, plánují pořadatelé na 19 hodin.



"Poprvé účastníky Čokoládové tretry přivezou také autobusy z Opavy, Třince, Havířova i Prostějova," upozornil Zvolánek. "Očekáváme větší účast než jsme zvyklí."



V minulosti se soutěže zúčastnilo i kolem dvanácti set dětí. "Bude to náročné, ale nechceme počty omezovat, ať si děti užijí," řekl Oldřich Zvolánek. Kromě cen pro vítěze dostanou startující volnou vstupenku na Zlatou tretru.