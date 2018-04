Ontarijsti nemocni rakovinou mohou byt donuceni cestovat

Ti budou posilani do jednoho ze ctyr americkych lecebnych center, ktera jsou v blizkosti nasich hranic, nebo do jinych ontarijskych zarizeni, ktera maji vyssi lecebnou kapacitu jakym je napr. Thunder Bay."Lekari, zabyvajici se lecbou rakoviny, proveri kazdeho pacienta s cilem posoudit, je-li ochoten a schopen cestovat bez doprovodu dalsi osoby, a je-li mu nejmene 21 let. Cancer Care Ontario se postara o rezervaci lecebnych prostoru, o ubytovani a uhrazeni nakladu s tim spojenych. Naklad na jednoho pacienta bude vyzadovat 18 000 dolaru.V provincii je zhruba 1200 lidi, kteri cekaji vice nez ctyri tydny, coz je optimalni doba na radiacni lecbu. Ministryne dale oznamila, ze jeji urad je rovnez zainteresovan v nekolika dlouhodobych iniciativach pro zvyseni lecebne kapacity, ktera je zdrzovana provincnim a celosvetovym nedostatkem odbornych pracovniku v teto oblasti.Dale pak uvedla, ze v breznu bylo uvolneno 56 milionu dolaru pro 2900 procedur a leceb 1800 cardio-pacientuKritici pece o zdravi vsak upozornili na to, ze vlada mohla ucinit vice kroku k tomu, aby nemuselo dochazet k presunum pacientu do jinych lokalit.(K napsani techto clanku byly pouzity podklady uverejnene v deniku SUN Toronto.)