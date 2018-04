Je to výzva jet na expedici s trabanty jako pár, říká Dan Přibáň

On-line se čtenáři Dan Přibáň a Dominika Gawliczková, kteří už za několik dní vyrážejí na expedici Trabantem napříč Tichomořím, odpovídali v pátek 27. března od 13 hodin čtenářům. Celý on-line chat si přečtěte ZDE.

Dva trabanty, polský Fiat zvaný maluch, Jawa 250 a Čezeta 175 a devět odvážlivců včetně dvou vozíčkářů. Tak vypadá složení expedice Trabantem napříč Tichomořím, která oficiálně odstartuje v úterý 31. března v 15:45 na letišti Václava Havla v Praze.

Dan Přibáň a jeho parťáci poletí s jedním přestupem v Dubaji do australského Perthu, kde na ně čekají kontejnery s kompletním vozovým parkem. Ty se na cestu vydaly už v polovině února.

Expedice vyrazí napříč Austrálií a pak zamíří přes Východní Timor, Indonésii, Malajsii, Thajsko, Laos a Kambodžu. Cílovým místem je Bangkok. Celá cesta by měla podle předběžných odhadů měřit 20 tisíc kilometrů (co Čechy čeká, si přečtěte v článku Trabantem do Austrálie. Oblíbená parta znovu v akci).

Zatím poslední cesta žlutých bakelitů se už od svého začátku těší velké podpoře fanoušků, projektu se podařilo na stránkách komunitního financování získat během 30 dnů celkem 2 814 415 Kč a okamžitě se stal nejúspěšnějším projektem podobného druhu v České republice.

„V Česku, kde všichni říkají, že nemají a nemůžou? Je to neskutečné,“ říká Dan Přibáň, hlavní organizátor a tahoun celé expedice (jak za dva dny vybral milion a strhnul davy, si připomeňte zde).

Víte, na co se členové expedice nejvíce těší? Jaké komplikace očekávají a čemu by se rádi vyhnuli? Ptejte se v pátek 27. března od 13 hodin v on-line rozhovoru s Danem Přibáněm a Dominikou Gawliczkovou, která na cestu vyráží na sníženém motocyklu Čezeta 175 (o její hrdinské cestě do Kyrgyzstánu si můžete přečíst ZDE).

Podívejte se na přípravy expedice Trabantem napříč Tichomořím