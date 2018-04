Omšelá okázalost královských Versailles

Okázalost zámku i přilehlých staveb a zahrad je fascinující, jenže udržování tak velkého sídla stojí mnoho peněz a těch se zjevně nedostává. Parky by proto potřebovaly ještě pečlivější ruku zahradníků, budovy by potřebovaly ještě více lesku a interiér nesrší takovým bohatstvím, jaké by se zde dalo očekávat. I s dávkou velké tolerance se proto dá říci, že Versailles jsou sice okázalá, ale i trochu omšelá.

Velkým zklamáním může být pro turistu i to, že zajímavé fontány v zahradách jsou v provozu jenom v některých hodinách. Pokud se do nich návštěvník netrefí, je rázem připraven o jedno z kouzel Versailles.

Zámek a okolí začal budovat Ludvík XIV. v roce 1668, kdy se rozhodl přestavět otcův lovecký zámeček na největší palác Evropy.

Z vnitřních místností jsou nejzajímavější soukromé pokoje krále a královny. Vyvrcholením prohlídky bývá návštěva Zrcadlového sálu se 17 ohromnými zrcadly odrážejícími vysoká klenutá okna.

Venkovní zahrady zaujmou především svým symetrickým uspořádáním. V parku jsou i další dva menší zámečky - Malý a Velký Trianon.



JAK SE TAM DOSTAT:

Z Paříže je do blízkých Versailles nejlepší jet vlakem, kde jsou dvě nádraží, z nich po dobře označených ulicích dojdete za několik minut k zámku. Cesta i s přestupem z metra stojí kolem 15 franků. Vlaky jezdí téměř každých 15 minut po celý den.



VSTUPNÉ:

Nejlepší je koupě kombinované vstupenky za 70 franků, na niž máte možnost vstoupit do několika oddělených částí zámku. V některých částech má mládež do 18 let vstup zdarma, jinde se slevou. Do zahrad je vstup zdarma.

KDY JE OTEVŘENO:

V květnu až září od 9,00 do 18,30 (poslední prohlídka 30 minut před zavřením), v říjnu až dubnu je otevírací doba o hodinu kratší. Zavírací den je pondělí. Každý návštěvník obdrží naslouchátko ve zvoleném jazyce (francouzština, angličtina, němčina, atd.) a uslyší velmi podrobný výklad.



INFORMACE:

Přímo v zámku na telefonu 00331/30847400. Na místě je možné zakoupit různé publikace.