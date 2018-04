Omezit imigraci? Italové diskutují

"Je třeba okamžité společné akce Evropské unie, jinak se nám věci vymknou z rukou," varoval ministr vnitra Enzo Bianco. Upozornil, že ilegální přeprava imigrantů se stává stále větším a nebezpečnějším obchodem v rukách mezinárodní mafie. Nejde přitom jen o trasu přes Jaderské moře, kterou mají v oblibě gangy kosovských Albánců a turecká mafie. Obchod se stále úspěšněji rozvíjí i po pozemské trase, přes hranici mezi Itálií a Slovinskem u Nové Gorice.

V případě uprchlíků z lodi Profesor Kolesnikov udivuje především "velkorysé řešení" mafiánských šéfů. Turecká mafie zakoupila na Ukrajině bez problémů celou loď. Jistě si spočítala, že se jí to vyplatí, říkají italší vyšetřovatelé. Rozbouřené moře vyřadilo z provozu motory a kormidlo lodi, a tak Profesor Kolesnikov zůstal napospas vysokých vln po dobu sedmnácti hodin. Minolovka italského vojenského námořnictva doprovodila poté plavidlo do jihoitalského přístavu Otranto. Zdravotní šéf přístavu doktor Paulo Alessandrini sdělil, že hygienická situace na lodi byla opravdu tragická.

"Je to zázrak, že nevypukla vážná epidemie," prohlásil. Za nalodění musel každý běženec zaplatit čtyři až pět tisíc amerických dolarů. Italská policie zatkla celou posádku - pět Turků, u kterých nalezla peníze vybrané od uprchlíků. Kapitán lodi přiznal, že za převoz měl každý člen posádky obdržet přibližně osmnáct tisíc dolarů. Posádka bude postavena před soud a hrozí jí tresty až do výše pěti let vězení. Vyšetřující orgány doufají, že přemluví někoho ke spolupráci, a odhalí tak kořeny stále rostoucího obchodu s lidmi.

Šéf italské policie Gianni De Gennaro řekl, že "političtí běženci budou moci zůstat, ostatní budou vráceni zpět". Italské opozici to však nestačí. "Je jasné, že akce vlády je neúčinná. Až vyhrajeme na jaře volby, budeme mnohem tvrdší," řekl poslanec Ligy severu Paulo Borghezio. Snaha o omezení ilegální emigrace do Itálie se střetává se stále rostoucími požadavky průmyslu v severní Itálii, který má zoufalý nedostatek pracovních sil, a to jak kvalifikovaných, tak nekvalifikovaných. "Problém není emigrace ano, či ne, ale jak ji usměrnit," prohlásil italský premiér Giuliano Amato.