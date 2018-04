Omán stále ještě čeká na objevení

Omán, země moře, skal a lidí, kteří nespěchají. Stará pevnost ve vnitrozemské Nizvě se odráží v prudkém slunci. Nábřeží města Mutra. Stejně vypadalo před staletími. Žena v Maskatu. Chcete snímek? Prosím.

Moc turistů tam zatím nebylo, protože to ani nešlo. Omán prostě turisty nechtěl. Tím ale také zůstal nezkažený. Protože byl dlouho uzavřený, jméno Omán má stejně tajemný orientální zvuk jako v dobách, kdy se odsud do světa rozváželo kadidlo a myrha. Stalo se synonymem něčeho vzdáleného a takřka nedostupného. Teď se však ulita začala otvírat. Omán vpouští turisty, byť jen v omezeném množství. Ti tu nacházejí takřka nedotčenou, panenskou zemi pouští, skal a oceánu, kde moře je ještě čisté,pláže liduprázdné a palmy opravdové. Je to země,kde díky izolaci zůstaly zakonzervovány tradice, takže muži nosí ještě za pasem dýky. Je to ale také země, která zbohatla ropou, takže vše funguje stejně dokonale jako v Evropě. V oda z kohoutku je pitná i na vesnici. A je to země, kam se lze snadno dostat i z České republiky.