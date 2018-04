Olympijský Seefeld: stovky kilometrů nádherných tratí a široké sjezdovky

Na půl cesty mezi známým bavorský městečkem Garmisch-Partenkirchen a hlavním městem rakouské spolkové země Tyrolsko Innsbruckem leží nenápadný areál Seefeld.

Češi ho budou znát především díky naší fotbalové reprezentaci, která se zde jednu dobu připravovala na mezinárodní turnaje. Seefeld ale k sobě poutá pozornost hlavně okolními kopci, běžkařskými tratěmi a vyhlášenou kuchyní.

Centrum Seefeldu

Cesta z Prahy do Seefeldu zabere něco přes pět hodin. Záleží na hustotě provozu v Mnichově, kterým je potřeba zčásti projet. A také na délce zastávky v Garmisch-Partenkirchen, kde se procházka po náměstí a přilehlých uličkách rozhodně vyplatí. Nejen kvůli několika malebným kavárnám, ale i hlavně kvůli místním obchůdkům se sýry.

Lyžování na dvoutisícovce

Olympijský region Seefeld nabízí tři sta kilometrů běžeckých tratí a pětatřiceti kilometrovou porci sjezdovek. O kvalitě areálu bezpochyby svědčí fakt, že byl dvakrát dějištěm zimních olympijských her (1964 a 1976) a jednou mistrovství světa v klasickém lyžování (1985).

Rosshütte, noční lyžování

Jeho charakter spíš vyhovuje rodinám než mladým divočákům, kteří si chtějí užít snowparky a jízdu ve volném terénu. Ale i takové místa se v okolí Seefeldu najdou. Lyžařská sezona zde začíná v půlce prosince a končí až v dubnu.

To ale platí jen za ideálních podmínek. Jakmile se oteplí nebo skrápne déšť, na alpské podmínky nízko položené sjezdovky vezmou za své. Lyžovat se potom dá jen v horních partiích, které ale už kolem poledne také "povolí".

V Seefeldu se lyžuje a snowboarduje na dvou místech. Všichni místní vás pošlou asi tři kilometry za městečko do areálu Rosshűtte, kterému dominuje dvoutisícovka Seefelder Joch. Resort sice nabízí jen jednu a navíc relativně krátkou černou sjezdovku, ale to částečně vynahradí dlouhé červené a hlavně modré sjezdy, které vyhovují i začínajícím sportovcům a rekreačním lyžařům. Celkově je na výběr z osmnácti pist.

Červená sjezdovka Rosshütte

Trať si vybere každý



Na vrchol Rosshütte (1 760 m n. m.) jezdí ve dvacetiminutových intervalech zubačka. Kdo chce do 2 064 m n. m. na Seefelder Joch, musí ještě přesednout na sedačkovou lanovku. Lyžování je typicky alpské, na širokých, dobře upravených sjezdovkách. Za jasného počasí je to opravdu zajímavý zážitek. Sem tam se najde i mulda, improvizovaný skokánek. Mezi jednodušší sjezdy patří Familienabfahrt, k nejnáročnějším pro změnu Jochabfahrt.

Fajn poježdění zažijete i na protějším kopci Härmelekopf (2 045 m n. m.), který s Rosshütte spojuje lanovka shora a nebo sedačka ze spodního parkoviště. Charakter Härmelekopf je podobný Rosshütte. V dolní části jsou sjezdovky lehčí, čím výše, tím narůstá obtížnost.

Druhý, podstatně menší seefeldský areál je Gschwandtkopf (1 475 m n. m.). Nachází se téměř v centru městečka v bezprostřední blízkosti sportovního centra. Na jeho svazích jsou spíš pisty pro začátečníky nebo rodiny s malými dětmi.

Nevýhodou ovšem je, že s Rosshütte není propojen krátkodobými skipasy, takže jednodenní permanentka zakoupená pro jeden resort neplatí v druhém. Navíc při přejíždění je potřeba sundat lyže a sednout buď do skibusu nebo do vlastního auta.





To také znamená, že kdo se do Seefeldu chystá na delší dobu, zřejmě se mu Rosshütte i Gschwandtkopf brzo omrzí a do dalšího areálu v Mittenwaldu je to bohužel až patnáct kilometrů. Do Innsbrucku dokonce přes dvacet.

Po sportu na tyrolské pochoutky



Kdo neholduje alpskému lyžování a snowboardingu nebo si chce vyzkoušet olympijské běžecké trasy, má v Seefeldu skvělou příležitost. Vyvážená nabídka klasických i bruslařských tratí s celkovou délkou přes 260 kilometrů je skutečnou výzvou. Všimli si toho i porotci renomovaného lyžařského atlasu ADAC, kteří Seefeld několikrát vyhlásili nejlepším běžkařským regionem v Alpách.

Běžecké tratě uspokojí začátečníky i náročné

Odpočinek a dobití energie nabízejí všudypřítomné horské chaty s typickou tyrolskou stravou: spätzle, kynuté knedlíky a klasické wursty. Náročnější strávnici mají k dispozici vyhlášenou kuchyň hotelu Alt Mősern v nedalekém Mősern. Říká se, že kdo neochutnal speciality šéfkuchaře Alexe Sonnwebere, ten ze Seefeldu odjíždí s polovičním zážitkem.