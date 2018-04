Olympijské město žije večer kulturou

Slavnostní vyhlášení vítězů a předání medailí je poprvé v historii zimních olympijských her spojeno každý večer s koncertem - v pondělí hráli Foo Fighters, v úterý Macy Gray, ve čtvrtek vystoupí na pódiu Sheryl Crowová, v dalších dnech to budou například Creed, Alanis Morissetteová nebo Goo Goo Dolls. Až dosud se hrály na olympijských hrách spíše koncerty vážné hudby. "My jsme ale teď chtěli vytvořit centrum energie her s množstvím populárních hvězd," řekl Scott Givens z kreativního oddělení organizačního výboru Salt Lake City.

Ale to není vše. Ve slavném Tabernáklu, koncertní síni mormonské církve, už vystoupila Frederica von Stadeová a mormonský pěvecký sbor, dále Izhak Perlman se symfonií Utahu. Probíhají i komornější jazzové recitály, taneční kreace, balety, pořádají se výstavy. Jednou z nejzajímavějších je Svět Navahů, národa čtvrtého světa.

Chrámovém náměstí, centrum mormonů v Salt Lake, září jako vánoční stromek a nepřístupná katedrála působí téměř pohádkovým dojmem. Církev kvůli množství cizinců značně posílila i večerní službu misionářek, které ochotně odpovídají hostům olympiády na všechny dotazy a provádějí po areálu. Střed města je pak dlouho do večera plný dobrovolníků, kteří navádějí návštěvníky správným směrem. Muži v modrých bundách, ženy ve žlutých mávají na některých místech fosforeskujícími trubicemi a ukazují správný směr k městské tramvaji či záchytným parkovištím.

Městečko Heber City, v jehož blízkosti se pořádají běhy na lyžích a biatlon, zase žije týdenní slavností ve stylu country a divokého západu. Jednou z největších atrakcí je jízda parním vlakem z nádraží, které bylo postaveno podle původní podoby, jakou mělo v devatenáctém století.