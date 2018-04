Olympie: poznejte dějiště antických olympijských her

V roce 1989 byl archeologický park zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO.

Antické olympijské hry byly nejvýznamnější z řeckých her. Řekové je pořádali od 8. století př.n.l. do přelomu 4. a 5. století n.l., a to každé čtyři roky v Olympii. Konaly se v srpnu nebo září k poctě boha Dia.

První olympijské hry se uskutečnily v roce 776 př. n. l. Tento rok a konkrétně datum 8. července se považuje za počátek tradice konání olympijských her. Moderní olympijské hry pak založil Piére de Coubertin, který má v Olympii svůj pomník.



Archeologické památky najdete v Olympii ve velmi zachovalém stavu. Mezi nejznámější patří asi Diův a Héřin chrám, Feidiova dílna, sloupová síň ozvěn a stadion.

Chrám boha Dia stával v centru starověké Olympie. Postaven byl v 5.století př.n.l., ale do dnešních dnů se dochovaly pouze základy sloupů. V chrámu byla umístěna socha Dia od sochaře Feidia - jeden ze sedmi divů světa.

Originál sochy, která byla vyrobena ze slonoviny, se ale nedochoval. Ve 4. století př.n.l. byla totiž převezena do Konstantinopole, kde ji pravděpodobně zničil požár. Neznámá zůstává i její přesná podoba.

Za zmínku dále stojí pozůstatky Leonidaionu, hotelu pro vybrané hosty, nebo Bouletrionu, který sloužil jako sál pro jednání olympijské rady, což byla obdoba dnešního olympijského výboru.

V blízkosti Olympie je také Archeologické muzeum a Muzeum her, které je zaměřeno na moderní olympijské hry.

Prohlédnout si tu můžete také "bránu borců" a samozřejmě i stadion, kam se údajně vešlo až 45 tisíc diváků.

Ve starověké Olympii se dodnes slavnostně a tradičním způsobem zažehuje olympijský oheň: slunečním paprskem odraženým od parabolického zrcadla. Pochodeň vždy rozžehnou dívky v bílých řízách, představující kněžky chrámu bohyně Héry.

Olympijský oheň pak putuje kolem světa. Letos vystoupal i na vrchol Mt. Everest. V pátek 8. srpna 2008 by měl vzplát na Národním stadionu Pekingu, dějišti letošních olympijských her.