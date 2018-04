Olympiáda v Turíně? To není dobrý nápad

Zimní olympiáda ve stínu ligového fotbalu

Nu, nemá. Ale přesně tak to je. Italové opravdu žijí vášní. Fotbalovou vášní. Nikoli tou olympijskou. "Nedivte se, fotbal zajímá Italy určitě víc než olympiáda," vysvětluje dva dny před začátkem her Michele, jeden z mnoha pořadatelských dobrovolníků.

"Zimní olympiáda u nás, to podle mě není zas tak dobrý nápad. To letní olympiáda by byl tahák, o tom jsem přesvědčený. Už kvůli fotbalu."

Koneckonců i Češi mohou být fotbalu vděční. V Turíně stačí říct, že jste krajany fotbalisty Pavla Nedvěda, a máte vyhráno. Hvězda Juventusu funguje jako magické zaklínadlo.

PIAZZA CONSOLATA Náměstí, na kterém stojí nejobdivovanější turínský chrám. Na jeho místě byla stavba z 11. století zasvěcená svatému Ondřejovi. Z ní zbyly pouze fragmenty, například zvonice z červených cihel. Fasáda s prvky neoklasicismu byla přidána v 19. století.

"Pokud jste Češi jako Grande Paolo, pak vás taxikář vezme skoro zadarmo," vypráví se smíchem Jiří Kynos, ekonom české olympijské mise. To při vyslovení jmen Janda, Neumannová, Valenta rozhodně neuspějete.

Ne že by obyvatelé města nebrali olympiádu na vědomí. Ulicemi se toulá hodně dobrovolníků, jako je Michele. Když vypadáte jako cizinec v potížích, ochotné pomoci se jistě dočkáte. Na tom si Turíňané opravdu zakládají. Taky se rádi smějí.

Už proslulý je neodolatelný úsměv v situaci, když něco nefunguje, jak by mělo. Dočkáte se ho často. Zvyknete si a vlastně se na ty milé lidi ani nemůžete zlobit.

"Oni už jsou takoví. V zimě nepracují a v létě tančí," žertuje masér českého hokejového týmu Pavel Vlašic.

PIAZZA CASTELLO Historické turínské náměstí, srdce města. Svou slávu započalo v 70. letech 16. století. Jednou z dominant je Palazzo Madama na jižní straně. Budova s krásnou barokní fasádou, která však v sobě spojuje hned několik architektonických stylů. Město se kvůli hrám pustilo do oprav

Ale pozor - i když se to třeba nezdá, místní olympiádě věnovali dost píle. Dřív zašedlé a nezajímavé místo procitlo. Kvůli olympiádě se celé rozkopalo, včetně náměstí San Carlo, které prozřelo ve své staré barokní kráse a už nebude do budoucna parkovištěm pro automobily.

"Turíňané měli z tak velké akce strach. Hodně se do toho investovalo, přebudovávala se doprava. Dost lidem se to nelíbilo. Až teď pomalu začínají chápat, že olympiáda je ohromný vklad do budoucnosti země," říká dobrovolník Michele. Italové sami přiznávají: Snad budeme mít víc hotelů a méně skládek.

LINGOTTO Dříve nevzhledná tovární čtvrť proslulé značky Fiat. Najdete ji na jih od centra. Nyní je v ní třeba automobilové muzeum. Nedaleko leží ledová aréna Palavela, kde během olympiády mají své centrum rychlobruslaři a krasobruslaři.

"Olympijské hry jsou důležité," tvrdí starosta Sergio Chiamparino. "Ale důležité je i to, co po nich přijde. Až olympiáda skončí, budeme moci nové stavby využít jako sportovní a hudební amfiteátry, přibudou i nové koleje a byty."

Olympijské vlajky zakrývají nedodělky

Vlajky a plachty s olympijskými kruhy se často snaží zakrýt, co se už nestihlo poklidit. Leckdy marně. Někdy je navíc nedostatek až příliš patrný. Jako když se z Turína vyrazí za dalšími disciplínami do hor.

Do Sestriere je to 94 kilometrů. Zprvu po pohodlné dálnici, poté po klikatících se silničkách mezi masivy. Žaludek se z toho svírá, kolony aut se navíc pohybují jen velmi pomalu. Krajnice bývá nezpevněná, na vozovce díry.

VIA ROMA Nejlepší ulice na nákupy. Vede na Piazza San Carlo, hojně navštěvované náměstí vybudované v 17. století Carlem di Castellamonte. Najdete tu spoustu malebných kaváren a taky muzeí.

"Už na začátku 90. let, když Sestriere kandidovalo na mistrovství světa sjezdařů, jsme jim doporučovali s touhle silnicí něco provést. Ale dodnes se nestalo nic," kroutí hlavou šéf českého olympijského výboru Milan Jirásek.

Přitom mezi Turínem a horami pendluje 1000 autobusů, 600 minivanů, 3000 aut a 40 vlaků. Očekává se milion diváků. Ohromná zátěž.

Místní olympiáda bude zkrátka asi jako ta úterní jízda autobusem ze sportovního centra v Lingottu do novinářské vesnice v Mortaře.

Splašená a potřeštěná. Plná bodrého vtipkování řidiče. Okázale hlasitá, s troubícím klaksonem a mizernou diskotékovou muzikou puštěnou na plné pecky. Zběsile kvapící, neohlížející se na hluboké výmoly na cestě. Ignorující zírajícího policajta při projíždění na červenou. Hlavně když se nakonec dojede. A ono se dojede.