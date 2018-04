Olomouc znovu rozzáří festival světla

Kromě festivalu světla VZÁŘÍ, který rozsvítí Olomouc od úterý 22. září do soboty 26. září, vás portál Kudy z nudy zve i na další zajímavé akce. Přímo v rozzářeném centru města se můžete projet na kolečkových bruslích a o necelý měsíc se do Olomouce můžete vrátit jako účastníci atraktivního nočního běhu.

Světlo v ulicích a galeriích

Už popáté zve Olomouc na festival světla VZÁŘÍ, plný zajímavých světelných představení, instalací, animací a iluzí.

Už popáté a na pět dní zaplaví noční Olomouc při festivalu světla VZÁŘÍ světelná představení, iluze, velkoplošné animace, moderní světové umění a výstavy. Do akce se tradičně zapojí také Muzeum umění, které má pod patronací fotografické výstavy.

Letos si v Galerii Café Amadeus v Arcidiecézním muzeu můžete prohlédnout výstavu Světlo jinak IV s fotografiemi absolventa Institutu tvůrčí fotografie v Opavě Karla Kity a jeho soubor Marie 1922. Výstava potrvá do 15. listopadu, vstup je bezplatný. Hlavní program se ovšem odehraje každý večer přímo v městských ulicích, kde světlo projasní různá zákoutí a fasády historických domů a paláců se rozhýbou a roztančí přímo před vašima očima.

Pokud to do Olomouce máte daleko a ve všedních dnech nestíháte vůbec, možná se vám bude hodit tip na podobnou akci v Praze. Letošní Festival Signal se koná od 15. do 18. října!

Vyjížďka noční Olomoucí na bruslích

S portálem Kudy z nudy se na kolečkových bruslích projedete nočními ulicemi Olomouce.

Milujete jízdu na kolečkových bruslích, ale kroužení po známých inline stezkách vás už nebaví? V tom případě popadněte brusle a vydejte se na projížďku nočními ulicemi Olomouce, do míst, kde je bruslení při běžném provozu zakázáno. Letošní poslední Tempish Night Skate vyjíždí v pátek 25. září ve 20.00 hodin od olomouckého centra Semafor. Co vás kromě jedinečné zábavy na kolečkových bruslích čeká? Skvělá hudba, noví přátelé a příjemná, pohodová atmosféra – podle pořadatelů ten nejlepší recept, jak odstartovat páteční večer.

Olomoucí po svých (a s čelovkou)

Pro účastníky nočních běžeckých závodů Night Run je povinná čelovka.

V sobotu 17. října se v Olomouci zastaví seriál nočních běžeckých závodů Night Run. Trasy běhu na 10 km a na 5 km se proplétají Smetanovými sady v centru města, startuje se přesně v 18.30 hodin a volných míst je zatím dostatek. Registrace a prezence závodníků začíná ve 14:00 odpoledne, ještě před hlavním podvečerním závodem proběhnou závody pro děti. Akce končí přibližně ve 20.00 hodin vyhlášením vítězů. Pro závodníky je povinná čelová svítilna, takzvaná čelovka, bez ní nebudete puštěni na start. Proč? Organizátoři argumentují, že uvidíte lépe na cestu, poznáte přátele kolem sebe a hlavně se prý nebudete bát!

Soutěž o tituly NIGHTMAN a NIGHTWOMAN pro pravidelné účastníky celoročního seriálu Night Run, kteří odběhnou alespoň pět letních podniků, je pro vás už letos uzavřena, ale poslední běhy můžete pojmout jako trénink na příští rok. V sobotu 26. září se běží Night Run Plzeň, v sobotu 10. října Night Run České Budějovice, a kdo má rád nevšední podívanou, ten se může těšit na Zombie Night Run v sobotu 31. října v Praze.