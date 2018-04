Olomouc rozdává turistické karty

Turisté, kteří zavítají do Olomouce, mohou od tohoto týdne využít řady výhod a slev při vstupu do památek, v dopravě a službách. Přinese jim je zakoupení turistické karty. Olomoucká radnice se jejich vydáváním jako první v Česku zapojila do projektu, který běží v řadě evropských metropolí. Karta vydaná na jeden nebo tři dny umožní turistovi za 150, respektive 220 korun navštívit vybraná muzea, hrady a zámky a další pozoruhodnosti v Olomouci a okolí, řekl olomoucký radní Miroslav Petřík. "Držitel karty jezdí zdarma také v městských tramvajích a autobusech a může uplatnit slevu ve vybraných obchodech, restauracích a hotelích," podotkl. Součástí karty je propagační materiál s mapou Olomoucka, seznamem atraktivních míst a informacemi o podnikatelích, jejichž služeb může turista se slevami využít.