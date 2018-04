Olomouc? Nejen tvarůžky, ale také letní večery s barokní operou

Olomouc se již potřetí zcela převleče do barokního hávu. Každý večer od 1. do 24. července zazní v atriu jezuitského konviktu, který je součástí Uměleckého centra Univerzity Palackého, jedna originální barokní opera v nastudování českých i německých umělců. Unikátní budou také kulisy, o něž se postará replika barokního divadla, která speciálně pro tuto příležitost v atriu vyroste.

Mozart, Vivaldi i česká neobarokní opera

Olomoucké barokní slavnosti opět nabídnou velkolepou výpravu

Celkem zazní v Olomouci šest barokních oper v režii Tomáše Hanzlíka. První čtyři večery budou patřit operní prvotině Wolfganga Amadea Mozarta Apollo et Hyacinthus. Dílo, které Mozart složil v pouhých 11 letech na latinský text, se vrací k řecké mytologii. Večery od 5. do 8. července budou věnované volné rekonstrukci melodramatu Antonína Saletky, které mělo premiéru právě v Olomouci roku 1724 u příležitosti výročí založení jezuitského konviktu. Dílo Saeculum coronatum se dochovalo pouze v textové podobě, jeho nové nastudování tedy stojí za zhlédnutí.

O moci Amorových šípů a božské omylnosti se dozvíte ve dnech od 9. do 12. července, kdy se představí opera Endomyo. Následovat budou dvě komické opery – Vyhnaná pravda a Zlatá svoboda – které pojednávají o tom, zda muži není lépe bez ženy a jak se Svět s pomocí Politika zbaví Pravdy. Od 17. do 20. července si budete moci poslechnout dílo Claudia Monteverdiho, pohádkovou operu Orfeus. Závěrečné čtyři večery budou patřit alegorické serenatě La senna festeggiante od Antonia Vivaldiho, která vznikla na počest francouzského krále Ludvíka XV. Za základní vstupné zaplatíte každý večer 150 korun, snížené vstupné vás vyjde na 100 korun.

Olomoucké barokní slavnosti nejsou jen opera

Před samotnými koncerty si od 19:30 do 20 hodin budete moci poslechnout takzvanou Tafelmusik, která v minulých stoletích doprovázela hostiny a bankety. Po operním zážitku se vydejte na noční komentovanou prohlídku Sarkanderovy kaple a věže kostela sv. Michala.

Operní představení se budou konat v jezuitském konviktu

Kromě každodenního programu vás čeká také doprovodný program s barokními prohlídkami historické Olomouce. Na výběr bude ze dvou tras. Barokní skvosty si můžete prohlédnout 3., 10., 17. a 24. července, vojenskou barokní pevnost můžete navštívit 4., 11. a 18. července. Prohlídka začíná vždy v 17 hodin a trvá přibližně 1,5 hodiny. Za vstupenku zaplatíte 50 korun pro dospělého či 25 korun za studenta nebo dítě od 6 do 15 let.

Rozmarné léto v Olomouci

Pokud pro vás opera není to pravé, ale na hudbu nedáte dopustit, vydejte se do Olomouce 10. nebo 11. července. V areálu Korunní pevnůstky se uskuteční jedna ze zastávek nového seriálu kulturních akcí Rozmarné léto. V pátek program odstartuje ve 21 hodin, kdy se na podiu představí Divadelní společnost Háta v představení Světáci. V sobotu dorazte už v 10 hodin dopoledne – to totiž začíná hudební část programu.

Vystoupí například Tomáš Klus, UDG či Jaroslav Uhlíř. Nezapomnělo se ani na děti, pro které je připraven celodenní program plný her i pohádkových divadýlek. Vstupenky na páteční divadelní představení vás vyjdou na 200 korun, za návštěvu sobotního programu zaplatíte 290 korun. Pokud vás zaujal program obou dní, nabízí organizátoři možnost nákupu permanentky, která stojí 390 korun. Vstupenky můžete nakoupit na pobočkách Čedok, Firo Tour či v síti Ticketstream, kde se také dozvíte, jestli se na vás nevztahuje sleva na vstupném. Levněji Rozmarné léto navštíví rodiny s dětmi či studenti.