Oliva - základ evropské civilizace

Nejlepší přítel člověka je prý pes; není ale sám, Řekové říkají to samé o olivách. Olivová ratolest je symbolem míru - věnce z ní uvité nosili vítězové olympijských her i vojevůdci. Olej z oliv opěvoval Homér jako tekuté zlato. V dlouhé éře zhruba od 5000 do 1400 let př.n.l. se pěstování oliv rozšířilo z Kréty do celého východního Středomoří.