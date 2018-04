Oliva - základ evropské civilizace

Farma a plantáže olivovníků ve španělské Andalusii.

"Moje babička vždycky říkávala, že šest oliv dá člověku stejnou sílu jako hovězí steak," vypráví Anasthos Pangalos, majitel malé taverny. Podle mytologie první olivovník zasadila bohyně Athéna na kamenité Akropoli a díky tomu se stala patronkou hlavního řeckého města. Zatím nejstarším nálezem. zkamenělého olivovníku - po 20 milionech let - se však pyšní italské Livorno. Oliv si cenili od počátku vládcové - olej se používal při balzamování jejich těl, olivové ratolesti je doprovázely na poslední cestě a byly vnímány jako symbol božské síly - což doložil i jejich nález v Tutanchamónově hrobce. Není proto divu, že velký židovský král David si cenil této plodiny natolik, že háje olivovníků bedlivě hlídali vojáci. Olivy opěvují nejen gurmáni pro aromatickou chuť, ale i lékaři a bylinkáři, kteří jim přičítají léčivé a omlazovací účinky. Nejspíš proto, že olivovník sám o sobě projevuje udivující životaschopnost - daří se mu i na jinak nehostinných a neúrodných místech a stále roste a plodí, i když horká léta vystřídají tuhé zimy. Jejich pěstitelé však tvrdí, že nejlepší plody, z nichž se pak lisuje panenský olivový olej extra, dávají háje vysázené v blízkostí moře: Úroda je tu prý až o dvacet procent lepší. Olivový olej pak představuje samostatnou kapitolu. Používal se také jako lék nebo léčivá mast - směsí oleje a citrónové vody se ošetřovaly popáleniny. Hippokrates například doporučoval olivový olej i na léčení cholery, svalových bolestí a vředů. A nejen to - ve Středomoří se s ním i svítilo. Dodnes hraje například významnou roli při židovském svátku Chanuka, kdy osvětluje Menorah. Plamen z olivového oleje je ceněn jako čistý. Španělky také ve středověku věřily, že olivová větévka v domácnosti posiluje manželovu věrnost a udržuje manželku v pozici paní domu. Cikáni si pak. olivového oleje považovali jako prostředku pro udržení vysokého lesku vlasů. "Její chuť je starší než maso; její chuť je starší než voda," tak opěvoval olivu básník. Jen málokterá plodina se může pyšnit takovým významem, takovými symboly. Přestože roste pouze v jedné části Evropy, rychle si získala oblibu na celém kontinentě. Stěží by se dala najít rostlina, která charakterizuje hloubku, kontinuitu i rozmanitost evropské civilizace.