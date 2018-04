Oktoberfest - bez slavností a s jinou náladou

Také německé televize upustily od obvyklých přímých přenosů z Mnichova. Na dva týdny trvající Oktoberfest (do 7. října) loni zavítalo kolem sedmi miliónu hostů a několik miliónů se jich čeká i letos. Podle přání pořadatelů by měl být letos festival tlumenější a kapely v obřích stanech se chystají hrát místo ryčných popěvků

spíš písně podporující lidské porozumění a mír, jako třeba Lennonovu Give Peace a Chance. Mnozí hudebníci se ale obávají, že četní pivaři se budou přesto domáhat oblíbených náladovek. I když nějaký seznam zakázaných písniček neexistuje, popěvek New York, New York se letos z piety hrát nebude.



Před Oktoberfestem se strhla v Mnichově debata, zda největší veselici planety skutečně pořádat, ale primátor Ude ji prosadil. I přes stín událostí v USA podle něj nesmí dojít k "ochromení veřejného života".



Atmosféru akce přitom o víkendu vzrušily informace nejnovějšího vydání týdeníku Focus, že americká kriminální policie FBI varovala pořadatele, že slavnost mohou ohrozit teroristé ve vozech záchranné služby nebo hasicích autech, kteří by mohli

proniknout do izolovaných zón areálu. Bavorské ministerstvo vnitra ale popřelo, že by z americké strany taková varování obdrželo. Bezpečnost slavnosti v každém případě střeží kolem 400 policistů, které doprovázejí psi vycvičení na vyhledávání

výbušnin.



Na rozsáhlé Terezině louce, kde má pivní slavnost své obvyklé sídlo, jsou stany se židlemi a lavicemi pro zhruba 100 000 návštěvníků najednou. Za máz neboli litrový tuplák piva zaplatí letos návštěvníci až 12,80 marky (kolem 225 Kč).



Mnichovský pivní festival se poprvé konal roku 1810 na oslavu svatby tehdejšího následníka bavorského trůnu, pozdějšího krála Ludvíka I. Od těch dob se Oktoberfest nekonal jen během obou světových válek a při epidemiích cholery v letech 1854 a 1873. Oktoberfest je také důležitou hospodářskou událostí, neboť

milióny návštěvníků na slavnosti zanechávají stamilióny marek.