Okřikl lyžaře, skončil v nemocnici

"Najednou začali natahovat lano vleku a vyjíždět čtyři až pět metrů stranou ze stopy. Okřiknul jsem je, ať toho nechají a vrátí se do stopy." Odpovědí na napomenutí byly nadávky a něco v tom smyslu, že se nahoře ještě uvidí. "Když jsme s dcerou vyjeli nahoru, oba muži už měli sundané lyže," vypověděl zraněný učitel. Pak nabraly události rychlý spád. "Jeden z těch lyžařů vzal lyži a seknul mě s ní do hlavy jako s mačetou. Spadl jsem na zem a začali do mě v lyžákách kopat."