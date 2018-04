Okradli nás. Vše vrátili. Jeli jsme embéčkem přes Sibiř

Uprostřed druhého měsíce na cestě nás náhle zradil čas. Přišli jsme na to, když se nám s konečnou platností nepodařilo shodnout se na aktuálním datu. Tak začalo bezčasí. Někdy mezi úterým a čtvrtkem jsme pak dorazili do Čity. Měli jsme tu kontakt - Alexa a Agátu, již nás očekávali. První den jsme grilovali na zahradě a všechno bylo perfektní. Druhý den byl od počátku jiný.

Hned ráno vpadl do pokoje zadýchaný Alex. Jestli jsme si prý večer nezapomněli zamknout auto.

Nezapomněli.

Jedny i druhé boční dveře však navzdory tomu zívají do ulice, uvnitř je bordel jako v tanku. Na tom by ještě nebylo nic až tak zvláštního. Tento nepořádek je však jiný, tento není NÁŠ. Někdo se dostal dovnitř a všechno přehrabal. Všechny cenné věci máme nahoře v pokoji, nakonec to nebude tak strašné, utěšujeme se. Až na... až na moje doklady, dojde mi najednou.

Polije mě studený pot. Hekticky se přehrabávám v boxu, je to však marné, doklady tam nejsou. Pas, řidičák, techničák, víza - všechno je pryč!

Tak tohle je konec, opakuji si pořád, na ulici i později na policii při spisování protokolu, nedokážu myslet na nic jiného, jen na to, jaký jsem blbec. Na stanici nás drží neuvěřitelně dlouho, když se vracíme zpět, je již pozdní večer.

Den však má v talonu ukrytých ještě pár překvapení. To hlavní nás čeká, když otevíráme branku do dvora. Nohou zakopnu o cosi, co rozhodně není kámen. Když se shýbám, nemůžu uvěřit svým očím. Můj pas! A o kus vedle řidičský průkaz! Po chvíli hledání nacházím i zbylé papíry. Skáču metr třicet do vzduchu a blahořečím místním zlodějům a jejich podivnému etickému kodexu.

Co se doopravdy stalo, se dovídám až při večeři. Našim hostitelům se podařilo rozehrát velkou hru. Kauzy se chopily všechny čtyři lokální televize, výzvu na vrácení dokladů vysílala i rádia. Alexův známý - majitel bezpečnostní agentury - vyslal do terénu všechny své lidi. Něco udělala asi i policie. Není divu, že se zloděj začal cítit mírně pod tlakem a doklady raději vrátil.

Jsem šťastný. Jako blecha.

Pár kilometrů za Čitou nám opět upadne výfuk. Nedokáže mě to rozladit, mám své milované doklady. O kus dále naposledy zachrčí tachometr a s ním i počítadlo kilometrů. Nevadí, mám své milované doklady. No a co, že vzdálenosti přestaly existovat?

Kolaps časoprostoru podle ruského plánu

O něco později se rachotíc a duníc konečně dobojujeme k jakémusi kamenném lomu. Chlapi z ranní směny nám tu prý výfuk přivaří. Do rána je však ještě daleko a tak se seznamujeme s osazenstvem. Ujímá se mě modrooký kluk Dima, ukazuje mi, jak funguje gigantický stroj na drcení kamení. Rychle se skamarádíme, po chvíli mě nechává obsluhovat tlačítka. Zatímco dělám jeho práci, povídáme si. Dozvídám se, že je ve skutečnosti pravoslavným knězem, má ukončený seminář. Na své zaměstnání si však nestěžuje. Je rád, že vůbec nějaké má. V oblasti s dvacetiprocentní nezaměstnaností to prý vůbec není samozřejmostí.

V rozhovoru nám čas ubíhá rychleji, nebe nad planinou pomalu získává fialový nádech, pak se pomalu podlívá tmavě modrou.

Svítá.