Okolo Mont Blanku ze 3 stran, za 3 dny, přes 3 země

215 kilometrů dlouhá cesta TMBvede po pohořích obklopujících horu Mont Blanc. Mapka Vrcholové tůry po trase TMB jsou panoramatem nádherných pohledů. Lanovka z Itálie do Francie překonává celý masiv Mont Blancu. Za zelenými stráněmi se rýsují vrcholky masívu Mont Blanc. Alpské louky jsou bohaté na vzácnou květenu.

Je dlouhá dvě stě patnáct kilometrů a vede po kamenitých stezkách, tajících ledových jazycích, kolem čarukrásné květeny a roztodivných motýlů, táhne se přes horské hřbety, údolní vísky, protíná rozsáhlá pastviště krav i bzučící turistická letoviska. Na to, aby člověk obešel Mont Blanc kolem dokola, je zapotřebí asi týden času. Projít si část této trasy a prohlédnout si věčně bílý čepec hory ze tří světových stran je však možné i za tři dny - jako perlička na závěr pak na horaly čeká odměna v podobě téměř dvouhodinové jízdy lanovkou přímo pod horou Mont Blanc.Ve výšce 1466 metrů, téměř pět set metrů nad poslední údolní vískou a tak vysoko, že serpentiny úzké silnice se tu hladově zakousávají do strmého svahu, leží - i když je to k nevíře - blankytně modré, snové jezero Champex. Je ideálním inspirativním místem k započetí třídenního pochodu po TMB. Ze Champex cesta nejprve klesá dolů a vede do údolí Ferret, zařezávajícího se z obou stran do lesnatých strání. Několik pitoreskních vesniček, prý ojedinělých svého druhu, je roztroušeno v údolí Ferret - Issert či maličká Praz de Fort. Fasády jejich dřevěných domů tu a tam spočívají na vysokých kůlech - ne proti povodním, ale prý proto, aby majitele domů uchránily před nevítanou havětí všeho druhu. Ferret se postupně zvedá a mění se částečně v suťové pole. Stezka vede tu a tam po kamení, tu po úzkých chodníčcích ve svahu, či po měkkých lesních stezkách. Pak se vyloupne na rozkvetlou louku, přeskočí rozdováděný horský proud a končí v poslední osadě pod sedlem hory. Se slunka západem tu začíná horská chata Chalet Col de Fenetre ožívat kroky posledních příchozích. Obuté do těžkých pohor tu potkáte lidi mnoha národností. Dozvíte se od nich, odkud právě přišli, kam se ubírají, kde je nejbližší pramen vody a kolik hodin chůze zbývá do příští chaty.Než se slunce překulí přes vysoké štíty okolních hor a dorazí do Ferretu, dopoledne už notně pokročí. V této době jsou už horalové na cestě, škrábou se za sluníčkem do strmé stráně nad osadou, vábeni vyzváněním desítek zvonečků. Křehká orosená tráva tu musí být přímo požitkem, protože celé stádo krav se cesta necesta, kopec nekopec prodírá vzhůru nízkým porostem z kosodřeviny. »Nebojte se, nic vám neudělají,« směje se osmahlý pastevec a pořádným plácnutím si proráží cestu mezi neústupně vypadajícími dobytčaty na úzké cestičce. Kraví zvonce rozesílají kolem dokola zářivá »prasátka«. Cílem dnešního putování je přehoupnout se přes sedlo Col de Ferret, za nímž už se rýsuje mohutný masív Mont Blanku. Cesta stoupá vytrvale, ale mírně, obtáčí se kolem hory téměř po vrstevnicích a šplhá po květnatých loukách, z nichž je výhled do dalekého okolí pod nimi. Sedlo Grand Col de Ferret je vidět už z dálky. Leží téměř tisíc metrů nad poslední osadou ve výšce 2537 metrů. Napravo se otevírá ledové panoráma masívu Mont Blanc Mont Allobroge (3171m), Mont Dolent (3819m), Aig de Triolet (3870m), Aig de Talefre (3730m).Vítejte v Itálii. Odtud už cesta příkře klesá. Ačkoliv se zdá, že v údolí je člověk coby dup, opak je pravdou. Až zmožení a zpocení stanete na úpatí okolních velikánů, ani se vám nebude chtít věřit, z jakých výšek jste to právě sestoupili. Přímo před vámi přes vrcholky okolních hor vykukuje Mont Blanc. Údolí pod ním je dlouhé a úzké. Když už vás při chůzi po rovině začnou svrbět horácké paty, cesta se začne stáčet a stoupá tak kolmo, až se skoro dělá závrať. Stoupání ovšem trvá necelou hodinku - po ní se ze stráně vyloupne chatička Bonatti jako malovaná. Dnešní pouť je u konce.S východem slunka je z oken chalupy vidět zářící bílá homole, která mění barvy od zlatavé po světle růžovou. Potom trochu zmodrá - to už je slunce vysoko -, načež ji na zbytek dne zahalí tvrdošíjný obláček. Mont Blanc ve vší své parádě. TMB jakoby tušila, že král hor často a rád mívá podobné vrtochy, se k němu na chvíli obrací zády a vede poutníky vysoko položenou plání kolem obřích balvanů a přes ledový jazyk k sedlu Col Sapin (2436m). Přímo na břitké hraně sedla se cesta stočí a šplhá v ostrých zákrutách téměř po spádnici na Tete de la Tronche (2584m). Čtvrt hodinka namáhavé chůze je pak na několik hodin vykoupena úchvatným pohledem. Hřbet hor Tete Bernarda (2534m) a Mont de la Saxe (2348m) se poníženě rozprostírá před montblankovským masívem a kopíruje jej po délce několika set metrů. Cesta po úzkém hřbetě pohoří ve výšce nad 2000 metrů je úchvatná a většinou trvá mnohem déle, než kolik by odpovídalo údajům v mapě. Pohled do spleti kreslených vrstevnic totiž nikoho nepřiměje se každých sto metrů zastavovat a obdivovat výhled, který tu hory nabízejí. O co hezčí je chůze po hřebenech, o to úmornější je dlouhá cesta dolů. Tam pak musíte dát sbohem značce TMB, která se vrací zpět do hor, aby poctivě obešla Mont Blanc ze všech stran. Na »rychloturisty« čeká zkratka do vesničky Entreves, odkud jede kabinková lanovka vysoko nad mraky. I pro zarputilé milovníky pěších túr a odpůrce technických vymožeností je právě tato lanovka zlatým hřebem celého pochodu. Z údolní stanice La Pallud v Itálii vás totiž při čtyřech přestupech dopraví do údolní stanice Chamonix ve Francii a traverzuje přitom celý čtyři tisíce metrů vysoký masív hor okolo Mont Blanku. Při pěkném počasí můžete z lanovky dokonce sledovat horolezecké výpravy při výstupu na horu. Chamonix, slavné francouzské lyžařské a horolezecké letovisko, je konečnou stanicí. Ocitáte se tu na západ od nejvyšší evropské hory, ve třetí zemi a Mont Blanc vidíte ze třetí strany.V Champex naleznete turistickou chatu Club Alpin, tel: 0041-277831161. Další noc na trase můžete strávit v osadě Ferret v chatě Chalet Col de Fenetre, tel:004127-7831188. Na italské straně můžete přespat v Rifuggio Bonatti, tel: 00390-165842299. Cena ubytování v horských chatách se pohybuje od 20 švýcarských franků (asi 440 Kč) za noc ve společné ubytovně, kde spí pohromadě až dvacet lidí, až po 50 CHF (asi 1100 Kč) za samostatný pokoj.Tour de Mont Blanc je ideální pro rekreační vysokohorskou turistiku. Po cestě není zapotřebí užívat speciální alpinistické výstroje (mačky, úvazy), ani se nijak jistit. Den pochodu mezi uvedenými chalupami zahrnuje asi pět hodin chůze, vyplněné četnými přestávkami. Všechny trasy jsou podrobně popsané v francouzském turistickém průvodci TMB. Na území všech tří států můžete použít jakékoliv z jejich měn, cestovní doklady se nekontrolují.Z italské stanice La Pallud si zakoupíte jízdenku do Helbronner, a odtamtud další až do francouzského Chamonix. Přejezd přes pohoří vyjde přibližně na 1300 Kč a se čtyřmi přestupy trvá dobré dvě hodiny.