Okolo Labe vznikne cyklotrasa

Připravovaná cyklistická trasa podél Labe propojí 11 českých okresů od pramene řeky až po hranice s Německem. Trasa by měla vést mimo hlavní silniční tahy, po silnicích třetí třídy, lesních stezkách nebo náplavových hrázích. Turistika se tak dostane i do malých obcí, kde mohou začít fungovat opravny kol, ubytovací a stravovací zařízení. Labská trasa by měla navázat na německou cyklostezku a mohla by končit až u Severního moře. Stala by se tak vedle rýnské a dunajské jednou z významných evropských cyklistických tras.