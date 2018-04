Okolím střediska Čenkovice

10:53 , aktualizováno 10:53

K významným střediskům zimních sportů, zejména sjezdového lyžování a skateboardu, patří nevelká obec Čenkovice v Orlických horách. Je poměrně dobře dostupná, protože k ní směřuje krátká odbočka ze silnice stoupající z Jablonného nad Orlicí do Červenovodského sedla. Odbočka klesne do Čenkovic, kde je parkoviště, a pokračuje přes návrší do táhlé horské obce Výprachtic. Tudy lze přijet do Čenkovic i ve směru od Lanškrouna. Čenkovicemi prochází modře značená cesta údolím Čenkovičky z Bystřece případně z Jablonného.