Okolí Pradědu: čistý vzduch a zajímavé stezky

Vodopády v Karlově studánce.

Jak praví místní znalci, Jeseníky jsou divoké a krásné, ale dokáží být i úskočné. Proto i uprostřed léta buďte připraveni na všechno. V okolí Pradědu to platí dvojnásob. Vrchol, který dosahuje výšky téměř patnáct set metrů, působí jako nebeský kuchař: někdy dokáže namíchat neuvěřitelné variace počasí. Svítí ráno slunce a nebe je jako vymetené? Zkuste vyjít na túru jen tak nalehko a poznáte, že se můžete mýlit. Ale právě nevyzpytatelnost a určitá divokost je jedním z důvodů, proč je tento kout republiky tak zajímavý. Návštěvníky sem paradoxně přitahuje i to, že se zde nacházejí přísně chráněné lokality se vzácným rostlinstvem a některými živočichy. Někteří lidé chtějí spatřit to, co jinde nemají šanci vidět - a někdy i navzdory zákazům. Proto ochránci přírody z Jeseníků letos poprvé rozestavěli ve zvláště cenných oblastech hlídače, kteří mají návštěvníky odradit od nedovoleného vstupu do nejpřísněji chráněných míst. »Hlídači mají za úkol upozornit lidi, že se nacházejí v oblasti se zvláštním režimem a m usejí se pohybovat pouze po vyznačených cestách,« říká vedoucí Správy chráněné krajinné oblasti Jeseníky. To se týká například zajímavého skalního útvaru Petrovy kameny, který se vypíná přímo nad jesenickou Ovčárnou, hned naproti samotnému vrcholu Pradědu. Lidi sem přitahuje nejen vzácná alpinská vegetace, ale i fakt, že v minulosti byla tato břidlicová skála považována za místo, kde se konaly čarodějnické schůzky. Ostatně »čarodějnice« a jejich upalování nebyly na Jesenicku zvláště v sedmnáctém století nijak výjimečným jevem. K olem Petrových kamenů se vine i značená trasa, kterou ocení každý milovník dobré turistiky. Zprvu se červená značka kryje s modrou a rozděluje se zhruba po půl kilometru. Ať se ale na rozcestí vydáte po kterékoli z nich, čeká vás zhruba sedmihodinový okruh s několika zastávkami a mnoha zajímavými pohledy. Cesta vede kolem V elké kotliny,nejcennější rezervace Hrubého Jeseníku. Ojedinělý je i úsek kolem Mravencovky. Jak už název napovídá, cesta vede kolem desítek lesních mravenišť. Půjdete-li podle mapy v očekávání, že se občerstvíte u vyznačené turistické chaty Alfrédka, čeká vás zklamání. Chata na spojnici několika tras dnes zeje prázdnotou. Žízeň však přesto můžete uhasit asi o dva kilometry dál u Jelení studánky. Tady vyvěrá pramen Stříbrného potoka a voda z něj má ten správný říz. Od studánky pak začíná poslední úsek cesty. Je to táhlé stoupání po hřebeni až na vrchol Vysoké hole, odkud je skvělý výhled přes Petrovy kameny na vrchol Pradědu i do okolí. Pokud se zde ovšem zrovna neválí mraky, což bývá často. Potom už čeká sestup do sedla pod Ovčárnou. Pro příznivce náročnějších tras vede přímo od Ovčárny jiná stezka. Je to sice jen šest kilometrů po žluté podél vodopádů Bílé Opavy dolů do Karlovy Studánky,ovšem tato cesta patří mezi nejkrásnější v Jeseníkách. Zde se platí pět korun na udržování naučné stezky.Nejpohodlnější přístup, jedete-li autem, je po silnici číslo 11 v úseku Šumperk-Bruntál. V Rýmařově odbočíte na Malou Morávku a dále pojedete směrem na Karlovu Studánku. Asi kilometr před ní je záchytné parkoviště Hvězda. Odsud jezdí každou celou hodinu kyvadlová doprava k šest kilometrů vzdálené Ovčárně.Jízdenka stojí třináct korun. Máte-li v horském sedle zajištěné ubytová ní, obdržíte u závory, která uzavírá tuto cestu, potvrzení, na něž pak můžete vjet do zóny s omezeným provozem. A utomobil pak zaparkujete přímo u vašeho hotelu a parkovné platíte v recepci. Pro krátkodobé návštěvníky je na Ovčárně parkoviště s poplatkem sto korun na den.V širším okolí Pradědu je možností celá řada - v Malé Morávce, Karlově či Karlově Studánce. Pokud chcete být přímo v blízkosti vrcholu, můžete se ubytovat například v hotelu Figura či na Ovčárně.Cena za lůžko bývá mezi 300 až 400 korunami. Pro méně náročné se nabízí například chata Barborka nebo jedna z nejstarších chat v této oblasti - Švýcárna (tam zaplatíte kolem stoko runy).