Okolí Lubence je dosud panenské

Po pár kilometrech cesty na jih se turista dostane do okresu Plzeň-sever. Za Lubencem už začínají Doupovské hory - známý vojenský prostor, turistům stále zapovězený. Zdejší kopce byly v dávných dobách sopkami a dnes připomínají vzhledem nižší České středohoří. Stojí však za to zastavit se a zahledět se na tuto zvláštní panenskou krajinu. Samotný Lubenec ničím nepřekvapí, ale nabízí překrásné okolí. To platí i o nedalekých Kryrech a návštěvníci by neměli opomenout ani Valeč, i když už leží těsně v okrese Karlovy Vary. Pro prohlídku zdejšího kraje je nejlepší využít automobil anebo zde pobýt několik dnů. Za prvé sem lze dojet od Prahy po karlovarské silnici - rovné jak přímka, takže cesta rychle ubíhá a neprodraží se, za druhé památky Lubenecka a Žluticka jsou roztroušené v malých obcích, vždy deset až patnáct kilometrů od sebe. Fanoušci FK Blšany mohou spojit návštěvu kraje se zhlédnutím zápasu, fotbalová obec leží nedaleko odtud.

LUBENEC PROTÍNÁ SILNICE DO VARŮ

Městečko Lubenec znají všichni motoristé, kteří jedou z Prahy do Karlových Varů, i když se jim možná nezdá nikterak nápadné. Projedou jím za minutu a zaregistrují maximálně žlutý kostel a za ním motorest Dostavník. Jméno obce je české a je pravděpodobně odvozeno od slova lub - stromová kůra. První zmínka o tomto městě se objevila už v roce 1057. Hlavním zdejším vývozním artiklem před druhou světovou válkou byly včely a ovoce, později porcelán, dřevěná drť a zelené zlato - chmel. "K historickým památkám Lubence patří nepřehlédnutelný kostel svatého Vavřince obnovovaný v roce 1680, přebudovaný po požáru v novogotickém stylu. Technickou památkou je bývalý lovecký zámeček hrabat Michnů z roku 1708 - dnešní administrativní budova porcelánky. I když se Lubenec s tisícem pěti sty obyvateli řadí k malým městečkům, nabízí návštěvníkům mnoho překrásných přírodních zajímavostí. Například výlet k Liščím či Ležkovským skalám zanechá nezapomenutelný dojem," uvedla Vladimíra Morávková z Informační služby Lubenec. Žulové Ležkovské skály (jinak též přírodní útvar Kapucín) východně od Lubence jsou viditelné i z karlovarské silnice, vypadají trochu jako ledabyle poházené kameny, které je možné spatřit na hřebenu mezi stromy.

NENÁPADNÉ MĚSTO SE PYŠNÍ ROZHLEDNOU

Turistickou raritou jinak nepříliš vzhledného a nenápadného městečka Kryry, vzdáleného asi patnáct kilometrů severovýchodně od Lubence, je cihlová rozhledna. Místní ji postavili v roce 1906. "Stačí, aby se zájemci o prohlídku věže zastavili na obecním úřadě. Vstupné na rozhlednu se v Kryrech nevybírá. Letos jsme osadili nové okenní rámy a opravili schodiště. Příští rok budeme pokračovat na vnějšku stavby. Je jenom škoda, že ji často navštěvují vandalové a každé nově zasklené okno hned vytlučou," uvedl k rozhledně místostarosta Kryr Milan Rubín. Výstup na rozhlednu plus cesta zpět zaberou asi půl hodiny. Daleko od Lubence se nenachází ani Valeč, i když už leží mimo Ústecký kraj - v okrese Karlovy Vary. Místo samotné je poprvé v písemných pramenech uváděno v roce 1358, kdy tu stála původní tvrz rytířů z Valče. Ke konci vlády významného rodu Štampachů, který během dvou století (1517-1721) podstatně ovlivnil vzhled města, vznikl na místě původního gotického hradu dominantní barokní zámek upravovaný ještě v devadesátých letech 19. století. Zámek je však bohužel až dodnes poznamenán požárem z roku 1976. U zámku se nalézá park s kopiemi soch Matyáše Bernarda Brauna. Další památkou Valče je zámecký kostel Nejsvětější trojice se sochami českých patronů, také z Braunovy dílny. V městečku jsou k vidění i další zajímavé stavby, například farní kostel svatého Jana Křtitele, obelisk Nejsvětější trojice či dům zámeckých kaplanů.

KAM JÍT NA JÍDLO, KDE SE UBYTOVAT

Asi nejrychleji najde vyhládlý turista v Lubenci motorest Dostavník. Při pohledu na zdejší vyvěšený jídelní lístek se i usměje, například drůbeží pokrmy jsou vtipně uvedeny nadpisem: Uloveno na dvoře. Hotová jídla tu stojí od 45 do 60 korun. Zvědavci si mohou vybrat třeba položku nazvanou Samuraj s rýží. Žízeň lze uhasit i v nedalekém hostinci K + K, kde se nabízí Gambrinus za desetikorunu. Většinu hospod v kraji má ale obšancovanou nedaleký pivovar z Krušovic. Ubytování nabízí v Lubenci RAVIA chaty. Lůžko s plnou penzí zde vyjde na 350 korun. V ubytovně Chalupová přijde jedna noc se snídaní na tři sta korun. Kapacita ubytovny je ale pouze osm osob. O kraji se turista asi nejvíce dozví z několikastránkového tmavě zeleného prospektu místního Sdružení obcí Vladař, který je v prodeji i v Lubenci. Pro orientaci v krajině může posloužit například turistická mapa Žatecko-Rakovnicko. Kryry i Lubenec leží na železnici a zastavují tam některé autobusy na dálkových linkách Karlovy Vary - Praha.

DALŠÍ TURISTICKÉ CÍLE V OKOLÍ

Z Lubence vede zelená značka do Rabštejna nad Střelou, nejmenšího českého města (16 kilometrů). Na karlovarské silnici asi deset kilometrů od Lubence leží i letovisko Petrohrad se zámkem, který vlastnil rod Černínů, a zříceninou hradu na návrší. Zajímavý výhled nabízí i vrch Vladař nad Žluticemi, který vévodí celému kraji.

ZAJÍMAVOSTI LUBENECKA

kostel svatého Vavřince v Lubenci

rozhledna v Kryrech

Liščí a Ležkovské skály u Lubence

vrch Vladař

Rabštejn nad Střelou

zřícenina Petrohradu

zámek ve Valči

výhled na nepřístupné Doupovské hory