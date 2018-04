Ojedinělé město s architekturou naruby

Oživlá pohádka

Musím se přiznat, že Barcelona a její gaudíovské stavby mě před cestou spíše odrazovaly. Rozšklebené balkony paragrafovitých domů rozmařile polepených pestrobarevnými úlomky keramiky, jak jsem je znala z pohlednic, mi připomínaly leda tak revmatické zkrouceniny. Vstoupit do jeho paláců se však rovnalo cestě Alenky do světa za zrcadlem. Sloupy se roztančily, střechy rozčeřily a komíny nafoukly a oživly.

Gaudího realita mě tak nakonec vtáhla do snu a vrátila do dětství, kdy svět fantazie byl bez hranic. Gaudí podepsal většinu z toho, co v Barceloně uvidíte: kromě katedrály Svaté rodiny to jsou paláce pro tehdejší buržoazii Milá, Batlló a Güell a park se stejným názvem. Dva z fantastických domů a park Battló jsou dokonce na seznamu UNESCO.

Výstup z metra v ulici Passeig de Gracia předčí nejdivočejší představy. Ocitnu se v moderní kamenné ulici s dřevěnými lavičkami před několika domy postavenými v katalánském modernismu, v roztodivné katalánské secesi, přímo před palácem Batlló. Gaudí ho přestavěl na počátku 20. století zvenku i zevnitř a přidal i nábytek.





Pohled na Barcelonu od Parku Güell

"Obrovská, šílená, mnohobarevná lesklá mozaika, která připomíná čeření vodní hladiny," popsal svůj dojem z domu jiný španělský umělec, Salvador Dalí, ten se zakrouceným špičatým knírem.

V tomto domě se i Gaudí jako předchůdce surrealismu vyznal z kultu zakroucených linek a přebujelosti forem. Všechno od balkonových zábradlí po spodní střešní tašky ve formě poletujícího ohebného žebříku tančí, žije, vibruje. V tom domě se určitě nedá spát, jen vesele bdít.

Před budovou se klikatí fronta a další je jen o číslo dál, v Casa Milá. Čerstvě okouzlená Gaudím je mi ten dům už po názvu sympatický. Aristokrat Pere Milá Camps ho nechal postavit pro svou budoucí ženu, bohatou vdovu Rosarii Segismón. A výběr padl na Gaudího. Chtěl mít dům ještě velkolepější, než právě dokončil v sousedství u rodiny Battló. V Casa Milá, poslední civilní práci umělce předtím, než se naplno dal do katedrály, rozvinul Gaudí v letech 1905 až 1910 nejšířeji svůj obraz a pojetí přírody.





Casa Milá