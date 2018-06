Ohře jinak. Výlet na oblíbenou řeku v klidu a bez zpívajících vodáků

Může se hodit Obtížnost sjížděného úseku:

Cheb – Loket ZWC (mírně proudící tok). Loket – Perštejn WW1 (lehký tok s občasnými peřejemi). Splutí zvládnou vodáci se základními znalostmi ovládání lodě, za ideálního průtoku vhodné i pro rodiny s dětmi pokud alespoň kormidelník bezpečně zvládne loď na toku WW1 (vhodné vesty, případně helmy). Informace o aktuálním stavu vody a sjízdnosti:

Ohře je jednou z našich nejlepších řek, pokud jde o sjízdnost a stav vody, statisticky je po většinu jarních a letních dnů sjízdná, s výjimkou absolutního sucha. Online vodočet zde, vodácká kilometráž zde.

Tipy na ubytování:

Ubytování v penzionech lze zajistit na mnoha zajímavých místech přímo u řeky. Loket má několik možností ubytování v hotelu nebo penzionu, vždy to k řece budete mít kousek. Více na http://www.loket.cz/ubytovani/

Karlovy Vary – kdo to chce mít do centra co nejblíže, může využít jeden z penzionů ve Vítězné ulici poblíž Lidlu. Hezké ubytování v dosahu Karlových Varů nabízí hotel Hubertus, ležící hned u stejnojmenné peřeje.

Kyselka – tady najdete hezký penzion Rieger v Radošově, který je skvělým výchozím bodem pro výlety na Bučinu nebo i do Krušných hor. Několik kilometrů nad Kyselkou leží penzion Dubina, odkud se můžete vydat na NPR Skalky skřítků. Půjčovny lodí

Na Ohři operuje několik půjčoven lodí, většinou plastových kanoí a nafukovacích raftů. Mezi největší patří Dronte, Pirrat a Samba. Doprava

Pro dopravu podél řeky a návrat do místa startu lze využít vlak. Přímé vlaky spojují Klášterec nad Ohří – Perštejn – Vojkovice – Karlovy Vary – Sokolov – Kynšperk nad Ohří a Cheb