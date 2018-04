Odvážný čáp se prochází po sídlišti

"Čáp se pohybuje volně po sídlišti již od začátku srpna, kdy mu lidé začali dávat bezprostředně na ulici syrové maso. Podle znalců by však čáp mohl zlenivět a neodletět. Je totiž zcela zdravý a potravu si může obstarat sám. Proto jsme po celém sídlišti vylepili plakáty, aby jej lidé přestali krmit," řekla pracovnice rapotínského obecního úřadu.

Pokud by čáp ke konci srpna neodletěl do teplých krajin, čekalo by ho zřejmě "doživotí" v olomoucké zoo.

Podle člena České ornitologické společnosti Jaroslava Škopka by však krmení čápa nemuselo mít na jeho odlet vliv.

"U čápa jsme o něčem takovém ještě neslyšeli, ale jeho chování vám nikdo nepředpoví. Jestli čáp může létat a uvidí v době tahu ostatní čápy, měl by se sebrat a letět s nimi," řekl ornitolog.

V tuzemsku hnízdí podle ornitologů dva druhy čápů, čáp bílý a černý. Ptáci si v těchto dnech vytvářejí dostatek zásob na dlouhý let do Afriky.