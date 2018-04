Odměňte své děti za vysvědčení, vezměte je do zoo i do Ledové Prahy

Stezka korunami stromů

Jedničkáře zve k procházce jedinečná Stezka korunami stromů u Lipna nad Vltavou. V pátek 30. ledna se mohou děti, které ukáží vysvědčení se samými jedničkami, projít po oblíbené a bezbariérové atrakci Stezka korunami stromů zcela zdarma. Po vychutnání krásné vyhlídky ze 40 metrů vysoké věže, která je vrcholem stezky, si mohou také nejlepší žáčci a studenti zalyžovat ve skiareálu Lipno.

Pokud jejich pololetní vysvědčení obsahuje samé jedničky, kterými se pochlubí při koupi vstupného, mohou lyžovat za pouhých 20 korun! Bez premiantského vysvědčení stojí vstupné na Stezku korunami stromů 190 korun pro dospělého a 120 korun pro dítě do 15 let. Cena skipasu na den ve skiareálu Lipno je 620 korun pro dospělého a 420 korun pro dítě.

S vysvědčením do Zoo Zlín

Do zoo se za odměnu můžete vydat i v chladnějším počasí. Program pro žáky a studenty pořádá od 30. ledna do 1. února například zlínská zoo, která patří k nejnavštěvovanějším v Česku. Vstup zdarma a malý dárek si zaslouží každý, kdo na pokladně předloží letošní pololetní vysvědčení nebo jeho kopii. A nebude litovat. Ve svých výbězích budou k vidění tygři, nosorožci, velbloudi, klokani i pandy červené, jejichž domovinou je předhůří Himalájí, takže jsou na nižší teploty přímo stavěné.

Po prohlídce Zoo Zlín se zahřejete třeba v restauraci blízkého zámku Lešná

Pokud ale nejste na zimní procházky připraveni vy, navštivte tropickou halu Yucatan. Bez ohledu na to, jak velký mráz je venku, uvnitř teploměr stále ukazuje příjemných 21 stupňů. Ohřejete se i v dalších pavilonech - slonů, afrických kopytníků a v teráriích. Pokud vám vyhládne, navštivte denně otevřenou restauraci Limpopo nedaleko zámku Lešná. Také samotná zoologická zahrada ve Zlíně je otevřená denně, do konce února od 8:30 do 16 hodin, v březnu potom až do 17 hodin. Pro návštěvu bez vysvědčení stále můžete využít snížené zimní vstupné - dospělí zaplatí 80 korun, studenti a senioři 60 korun a děti od 3 do 15 let pořídí vstupenku za 40 korun.

Pololetní prázdniny v Aquacentru Šutka

Nejlépe se děti o pololetních prázdninách vyřádí v Aquacentru Šutka

Preferují-li vaše děti skotačení ve vodě, vezměte je v sobotu 31. ledna do Aquacentra Šutka v Praze, kde nehledí na známky. Do bazénu skočí za symbolickou 1 korunu každé dítko, které prokáže, že je mladší 15 let. Ale pozor! Pokud byste chtěli vyslat za odměnou ratolesti samotné, vězte, že pokud jsou mladší 12 let, musí je doprovázet někdo zletilý.

A jaké atrakce vás čekají? V areálu naleznete dva tobogány, 50 metrů dlouhý bazén, divokou řeku, skluzavky, brouzdaliště pro ty nejmenší i vodopád. Dospělí za vstup zaplatí 125 korun za hodinu nebo 350 korun za celodenní vstupné. V sobotu je otevřeno od 10 do 22 hodin, poslední koupání chtivý zákazník je do areálu vpuštěn v 20:45.

Ledová Praha

Pro zvědavce, kteří se chtějí i o pololetních prázdninách něčemu přiučit, je tu už po patnácté akce Ledová Praha. Ta nabízí od 30. ledna do 1. února možnost vstupů zdarma či za zvýhodněné ceny do pražských muzeí a galerií. Pokud chcete tuto výhodu při svém víkendovém výletu využít, stačí si vyzvednout Ledovou kartu, která bude k dispozici ještě 30. ledna od 9 do 17:30 hodin v sídle pořadatele, pražského Pionýra.

S ní potom můžete vy i vaše děti využít například vstupy zdarma v Náprstkově muzeu, Českém muzeu hudby nebo v Národním památníku na Vítkově. Děti mají zdarma také vstup na Pražský hrad, do Židovského muzea, do Muzea Karlova mostu či do Botanické zahrady hl. m. Prahy. Další slevy potom nabízí Muzeum pražských pověstí a strašidel, Muzeum hraček, Staroměstská radnice i pražská Loreta. Více informací o jednotlivých akcích a dalších institucí, které jsou zapojeny do programu Ledové Prahy, naleznete na webových stránkách akce.

Nové planetárium v Hradci Králové

Nové digitální planetárium v Hradci Králové navštivte se zvídavými dětmi

Za planetami a hvězdami naší sluneční soustavy i celého vesmíru se můžete vydat v novém digitálním planetáriu v Hradci Králové. Planetárium, otevřené teprve na konci listopadu 2014, sice nechystá na pololetní prázdniny žádnou speciální akci, zato nabízí řadu nových a neokoukaných programů, promítaných nejmodernějšími technologiemi. V sále s 95 sedadly vám promítne na polokouli o průměru 12 metrů obraz noční oblohy pět projektorů Velvet, které jsou napojeny na samostatné výkonné počítače.

Cestou do sálu si nezapomeňte prohlédnout také interaktivní expozici, umístěnou ve foyer, s názvem Mikrosvět-makrosvět. Druhá expozice, umístěná v prvním patře na ochozu se jmenuje Energie - formy a přeměny a seznamuje návštěvníky s některými fyzikálními zákony.

Obě expozice jsou samozřejmě „dotekové“ - na exponáty i obrazovky si můžete sáhnout a vyzkoušet si tak řadu věcí. Až do března můžete planetárium navštívit ve středu, čtvrtek, pátek a sobotu. Pro přesné časy a program navštivte webové stránky. Za vstup zaplatíte dle druhu programu od 30 do 90 korun.