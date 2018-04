Odlet do Nepálu se o pár dní zpozdil

18:14 , aktualizováno 18:14

Ve čtvrtek 4. září ráno jsme se plně naložení rozjeli do Frankfurtu. Kluci ještě před hranicemi nakoupili noviny a pár časopisů plné snědých těl těch nejkrásnějších modelek, aby bylo ve studeném základním táboře za dlouhých himálajských večerů na co koukat. Všechno běželo jako po drátku a nálada byla vynikající. To ještě nikdo nevěděl, že ten den nikam neodletíme.