Odkud pochází bláznivé víno...

Nejenom rodiny toskánských vinařů jako Antinori, Frescobaldi, Biondi-Santi se stali ve světě pojmem, Chianti je prostě značkou, jež nesmí chybět v žádné vinotéce a kterou si do svých polic rovnají i slavné osobnosti.

Chianti a pro tuto oblast tak typická baculatá lahev opletená slámou zůstává i dnes nejlépe prodávaným suvenýrem z Toskánska (nutno dodat, že jde o turistický chyták s nepříliš valným vínem).

A tak raději zůstaňte u klasických lahví, například těch, které si poležely ve sklepech vinařství Castello del Trebbio.

"Vše děláme tak, jako bychom to vyráběli sami pro sebe," vysvětluje Alberto Peroni hlavní motto jejich vinařství. Vede nás po schodech malého zámečku ztraceného v toskánské krajině, půl hodiny od Florencie, kde se každý rok vyrobí 350 000 lahví vína.

Pazzesco, bláznivé víno

Sklepy se táhnou pod celou budovou a Alberto nás provází mezi velkými dřevěnými sudy a podél polic se stovkou naplněných lahví. Ukazuje barikové víno, seznamuje nás s pazzescem, místní specialitou. "V překladu to znamená něco jako bláznivé víno. Proč? Stačí, když si k němu přivoníte, a jste v jiném světě," usmívá se a vyjmenovává odrůdy tvořící toto víno: Syrah, Merlot, to aby se chuť zjemnila, a samozřejmě Sangiovese, to je základem všech místních vín.

Aby se vína mohla pochlubit značkou Chianti, musí navíc obsahovat až 80 procent této odrůdy, dalších dvacet procent tvoří odrůdy jako Merlot, Cabernet, Pinot Nero. Teprve pak si vinař může na svou lahev napsat to tajemné D.O.C.G., nejvyšší značku kvality. Další specialitou tohoto vinařství je Lastricato.

Vinařství Castello del Trebbio najdete v jedné z osmi místních oblastí, v Chianti Rufina u městečka Pontassieve. Úplně nejslavnější oblastí je však Chianti Classico, které leží mezi městy Florencie a Siena.

Enotria: země vína

Vinařství má v Toskánsku tisíciletou tradici, révu zde zasadili už Etruskové před 2500 lety. A území dnešního Toskánska pojmenovali Enotria (země vína), je to název, který by se na tento kout Itálie hodil i dnes.

Nebylo to tak vždy, Toskánsko si prošlo i lety těžké dřiny a pak úpadku, kdy se odtud v padesátých letech stěhovali místní a mířili do měst za lepší prací. Od 80. let však zažívá druhou renesanci. "Tehdy se Toskánsko stalo velmi populárním, lidé z celého světa zde skupovali nemovitosti, vinaři měli úspěchy a postupně získávali světové renomé," říká Renata Kostelníková, Češka, která si tento kout Itálie zamilovala a v místních vinařských podnicích organizuje degustace.

"Pak ale po 11. září 2001 dochází k propadu, zeptejte se vinařů, řeknou vám, že mají sklepy plné vína," dodává.

Další ochutnávka

A pak už ochutnáváme další víno - Chianti Rufina riserva, tentokrát ve Fattorii di Grignano. Když procházíme kolem ohromných cementových sudů, cítíme, jak se zde vůně kvasícího vína mísí s vůní starého kamenného sklepa. V parném toskánském létě je krátké zastavení v chládku toho sklepa vysvobozením.

MŮŽE SE HODIT Pokud se chcete dozvědět něco více o toskánském víně, navštivte muzeum vína v Rufině. Najdete zde vína 18 místních vinařů, navíc za stejné ceny, jako kdybyste nakupovali u nich. Ochutnávka vína a místních specialit stojí kolem dvaceti eur (podle toho, co si objednáte). Další informace: www.chiantirufina.com Co si přivézt jako dárek



například víno Bucerchiale a Chianti Riserva DOCG 99 z fattorie Selvapiana, víno Podernuovo IGT z Fattorie Cereto Libri, víno Pomino Rosso - Frescobaldi, Pomino Bianco - Frescobaldi z Castella di Nipozzano (lze koupit i v Česku)

A co si vlastně k takovému toskánskému vínu dát? Na to naleznete jasnou odpověď v překrásné vile uprostřed cypřišů v městečku Rufina. Tady sídlí muzeum vína, tady si můžete prohlédnout plničky na víno, staré lahve i barroccio, historický povoz naplněný v několika řadách do výšky dvou metrů opletenými lahvemi s vínem. A až si to prohlédnete, zastavte se v přilehlé restauraci.

K dobrému vínu patří dobré jídlo

Na stůl vám začnou snášet zdejší šunku Prosciutto, sýr Pecorino (od nejmladšího po vyzrálejší, od toho, jenž dozrával na uhlí, až po ten, který zrál na lanýžích).

Pak tam přistanou crostini (zapečené chlebíčky s mletým masem, sýrem, houbami či sardelovou pastou) a bruschetty (topinky potřené česnekem s rajčaty, olivovou pastou či játrovou paštikou).

To nejlepší však přijde až pak: ochutnávka místních vín, od bílého chardonnay až po ta archivní. Tuto pouť zakončuje Vin Santo, osobité dezertní víno, do kterého se namáčejí cantucci, sladké sušenky s kousky mandlí. Odcházíme o dvě hodiny později, přehlceni informacemi o toskánském víně, přeplněni jídlem a notně zmoženi ochutnávkou.