Oderské vrchy: přírodní skvost davům utajený

Může se hodit Jak se tam dostat

Doprava je jednoznačná, neboť oblast leží blízko našeho nejfrekventovanějšího silničního i železničního tahu. Autem přes Olomouc, Lipník nad Bečvou a Hranice do Bělotína, zde odbočit vlevo směrem na Odry a dále Fulnek. Z Ostravy přes Porubu a Bílovec. Vlakem po trati 270 (Praha – Přerov – Ostrava) do Suchdola nad Odrou, odtud lokálkou buď do Oder (směr Budišov nad Budišovkou) nebo do Fulneku (konečná). Mapy

1 : 50 000 KČT č. 60, Moravská brána a Oderské vrchy

1 : 50 000 KČT č. 59, Opavsko

1 : 50 000 SHOCart č. 68, Moravská brána, Oderské vrchy