Odborně upravený posed na kole se vyplatí, radí zkušení jezdci

Vyzpovídali jsme několik cyklistů, včetně lékařů či mistra Evropy a vicemistra světa na horských kolech Jaroslava Kulhavého, jaké jsou jejich zkušenosti. Někteří jezdí na upraveném kole víc než rok, jiní teprve pár měsíců. Všichni se ale shodují, že udělali dobře a že jim upravený posed pomohl.

Body Geometry Fit, s nímž přišla před časem firma Specialized, je malou revolucí v tom, jak správně nastavit sedlo a celé kolo tak, aby při jízdě ani po ní nic nebolelo a aby šlapání do pedálů bylo co nejefektivnější a nejzdravější.

Začíná se přeměřením stávajícího nastavení kola, pokračuje celkovou anamnézou, vyšetřením pohybového aparátu a končí následnou úpravou posedu od sedla přes řídítka až po úpravu treter a kufrů.

"Už jsem starý člověk, takže se nedá říci, že by mě na kole nic nebolelo. Ale po úpravě posedu můžu říci, že to, co mě bolelo dříve po 1 a ½ hodině jízdy, mě dnes bolí až po 2 a ½ hodinách," líčí nejslavnější český cykloreportér Robert Bakalář, který stále jezdí na kole i ve svých 70 letech. BG FIT si nechal udělat loni. Zjistili mu například, že má pravou nohu o 2,5 cm delší a že seděl na kole nakřivo. Dostal proto speciální podložky do boty, nastavili mu jinak sedlo a kufry. "Dnes mě mimo jiné už mnohem méně při dlouhé jízdě pálí chodidla," zdůrazňuje.

David Kalášek: extrémní bolesti jsou minulostí

Zatímco Bakalářovi přinesl nový posed ulehčení, jinému podle všeho pomohl zachránit možnost sportování na té nejvyšší úrovni. Příkladem je cyklokrosový závodník David Kášek, vítěz cyklokrosu TOI TOI cup 2010 – 2011.

"Měl jsem velké bolesti prakticky po celé levé straně těla, které se stupňovaly s délkou jízdy. Dnes je to lepší než dřív, můžu už na kole sedět víc hodin bez extrémních bolestí," uvádí Kášek. Při BG FITu se u něj hýbalo skoro se vším. "Dostal jsem jiné, širší sedlo, zvýšili mi posed, pravou nohu vypodložili podložkami (mám kratší nohu asi o 0,5 cm) a vyměnili vložky do treter," upřesňuje triky z laboratoře BG FIT.

Jaroslav Kulhavý, jeden z nejlepších bikerů světa, absolvoval BG FIT letos v lednu před odjezdem na soustředění. Za tu dobu najezdil zhruba 6 000 km zejména na silničním kole. I u něj proběhly menší změny ve všech segmentech. Vložky na vnitřní klenbu, dva klíny do pravé boty, sedlo o necelý jeden centimetr nahoru plus mírně dozadu. "Trochu jsem si musel zvykat, ale dnes se mi líp šlape. Hned to poznám, celkově se mi jede líp, nebolí mě tolik záda a krční páteř a nemám po tréninku takové napětí v nohách. Trochu jsem pak změnil i posed na biku, i když tam je to trošku jiné, víc se tam dává na pocit."

Nastavení posedu na kole v BG FIT laboratoři pro závodníky

Lepší posed, větší výkon

Pozitivně se na BG FIT dívají i námi oslovení lékaři. "Oceňuji, že BG FIT je veden velmi dobře odborně. Lidem změní kvalitu prožitku, výrazně omezí problémy a má pak samozřejmě i vliv i na výkon," říká Jan Bělohlávek, šéf koronární jednotky II. Interní kliniky v Praze. Odborník na srdce a vášnivý cyklista se pravidelně účastní mistrovství světa lékařů v cyklistice.

BG FIT si nechal udělat loni v červenci a najezdil cca 1 500 km, letos pak asi

1 000 km. "I dřív jsem sledoval správný posed, takže až tolik zásadních změn u mě nebylo. Změnil jsem hlavně délku a výšku posedu, dostal jiné sedlo a do treter jiné vložky. Cítím se teď líp při delších trénincích," uvádí Bělohlávek.

Zároveň ale upozorňuje, že BG FIT by měl být jakousi první fází zlepšení. Druhým bodem, na který by se cyklisté měli zaměřovat je, jak správně a rozumně trénovat.

S posedem v pohodě po operaci páteře

BG FIT u nás BG FIT se dá aplikovat na horská kola z kategorie xc, xc trail a all mountain a na crossová kola. Neprovádí se u freeridových kol, kde nejde tolik o výkon ve smyslu přenosu energie. Nastavení stojí 3.900 korun a studia jsou v Praze( 6), Pardubicích, Brně (2), Olomouci, Švihově, Sokolovu, Chrudimi, Rakovníku, Mělniku, Valašském Meziříčí a ve Zlině.



Lékaře Aleše Krouženého z jednotky intenzivní péče v Plzni BG FIT doslova vrátil zpět do sedla. Dva roky po operaci vyhřezlé ploténky potřeboval posed, který by mu co nejvíce ulevil. "Ta logika BG FIT je dobrá. Změřit délky kostí, rozsahy pohybů, limitace. Zjistili mi například, že mám jednu nohu o trošku kratší. Zatím jsou mé zkušenosti výborné, na kole se cítím mnohem líp, za měsíc najezdím teď na jaře asi 1 000 až 1 500 kilometrů," říká Kroužecký.

Lékař Karel Martinek se zabývá testováním fyzické zdatnosti sportovců, spolupracuje hodně s výbornými cyklisty profesionály Terezou Huříkovou, Františkem Raboněm nebo Honzou Škarnitzlem. Oceňuje, že BG FIT zohledňuje věk i to, že má každý jinou hybnost, rozsah pohybu. "Kvituji, že to akceptuje individuální fyziologický a zdravotní stav jednotlivce. Postavení kotníku, kyčle, kolene. Pak to samozřejmě změní i výkonovou křivku," říká Martinek.