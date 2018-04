Óda na garmentbag

"Ty sis dal věci dolů do letadla?" ptala se nedávno jedna letuška svého známého s nevěřícím pohledem.Ano, skutečně to udělal. Kdo však častěji cestuje,ví, že riskuje ztrátu, zašantročení nebo zničení kufrů či batohů. Zvláště u delších cest se to stane jedna dvě. Například účastníci jednoho okružního zájezdu po Mexiku zůstali po malé změně v leteckém spojení tři týdny bez svých zavazadel, která je pronásledovala z místa na místo. Nejlepší je mít všechno s sebou, ale má to jeden háček. Většina leteckých společností vás na palubu nepustí s kufrem zvícím rozměrů lednice s mrazákem. Ovšem povolují příruční zavazadla. Tedy malou tašku a světě div se - "garmentbag", tedy tašku na obleky. A do něj již se leccos vejde. Sice ne žehličky, psací stroj ani všechny svazky Tří mušketýrů, ale vše, co potřebujete: oblek, náhradní boty, kalhoty, košile, kabát i prádlo na každý den. Přibalit lze i svetr,ručník a hygienické potřeby. Další šaty budete mít určitě na sobě, protože jinak by vás do letadla nepustili. Opravdu toho potřebuje člověk víc? Na týden určitě ne. Garmentbag má navíc několik výhod. Řada společností sice povoluje v ekonomické třídě každému pasažérovi pouze jedno menší zavazadlo na palubě, ale většinou přimhouří oko. Zvláště když máte jednu opravdu malou tašku a tašku na oblek, která se dá pověsit do speciálního boxu na palubě. Garmentbag se však většinou vejde i do úložného prostoru nad sedadlem. Snad jen Britové jsou někdy striktní a jako druhé zavazadlo jsou vám schopni zakázat vzít si kromě příručního kufříku třeba jen igelitovou tašku. Po přistání se projeví další výhoda: nemusíte se mačkat u zavazadlového pásu (třeba i dvacet minut), kde se každý nedočkavě vrhá na svůj kufr či krosnu a často si je plete s cizími, ale nachlup stejnými. Vy už zatím odcházíte a vaše zavazadlo se nese mnohem pohodlnějí než kufr. Že se dnes kufry vozí po zemi na kolečkách? Zkuste to na nerovné dlažbě, písku nebo rozpáleném asfaltu. Krosna nebo batoh se sice nosí pohodlně - zvláště na větší vzdálenosti a v horách, ale do letadla jsou zcela nevhodné - všude z nich čouhají popruhy a údajně hrozí, že se mohou na cestě po pásech uvnitř letiště i někde zadrhnout či vydat nesprávným směrem. A když se to nestane,stejně na ně musíte čekat. V hotelu budete s pouzdrem na obleky dřív a navíc zjistíte, že vaše šaty nejsou tak zmačkané jako při použití jiného zavazadla. Samozřejmě pod pojmem garmentbag si nelze představovat obal se zipem, z něhož čouhá háček od ramínka na šaty. Jde o solidní vyztuženou tašku délky i více než metr a půl, která se po naplnění zapne (i na zámek), přehne napůl a zavěsí na rameno.