Od vrcholu nás dělí dva dny, hlásí Češi z K2

Jedna skupina horolezců vyrazila už v neděli za dost špatného počasí a dnes se snaží probojovat až na rameno K2, na hranici osmi tisíc metrů. Od vrcholu je ještě včera dělil jeden výškový kilometr.

"Hodně tam nahoře fouká a hrozí omrzliny, ale kluci se snaží. Předpověď nedopadla, jak jsme čekali. Mělo být přece jenom trochu lépe," hlásí ze základního tábora Josef Lukáš. Společně s Radimem Slívou, který si se dvěma kolegy minulý týden odskočil na Broad Peak (8074 m), jsou jediní, kdo zůstali v táboře.



Pohled na K2 z Broad Peak



"Všichni jsou ve stěně a snaží se dostat co nejvýš. My máme drobné zdravotní potíže a sedíme tady dole," lituje Lukáš.

Expedice bojuje kromě špatného počasí i s časem. "Je to poslední šance dostat se nahoru. Žádnou časovou rezervu už nemáme," tvrdí Lukáš s tím, že od zítřka do pátku by mělo být dobré počasí a vyhlídky na vrchol jsou tedy reálné. "Atmosféra v celém týmu je výborná a věříme, že se to letos podaří."



3C na Broad Peak





Pokud bude expedice Leopolda Sulovského úspěšná, české horolezectví se dočká velkého okamžiku. Na vrcholu K2 totiž nestál žádný Čech už jedenadvacet let. Jediným Čechem, který stanul na vrcholu, a to hned dvakrát, byl Josef Rakoncaj v roce 1983 a 1986.