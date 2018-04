Od půlnoci uzavřela Česká republika 70 hraničních přechodů

Kvůli riziku epidemie slintavky a kulhavky bude na severní Moravě a ve Slezsku od zítřka uzavřeno všech 31 přechodů pro malý pohraniční styk s Polskem. Řekl to dnes Petr Navrátil ze severomoravské cizinecké a pohraniční policie. Policie uzavře i přechody, kde je povolen průjezd aut. Provoz bude zastaven i na šesti turistických

stezkách.

Cizinecká policie má strach z toho, že lidé tato opatření nebudou respektovat. "Budeme se snažit v rámci svých sil hranice uhlídat. Jestli však na to budeme stačit, nevím," dodal. Ačkoli se cizinecká policie obává, že na zbylých přechodech vzniknou problémy s odbavováním turistů, celnice potíže zatím nehlásí. "Uzavření menších přechodů nemá takový vliv, neboť je lidé příliš nevyužívají. Zdržují nás sice povinné preventivní procedury, ale velké fronty se nám tady zatím netvoří," řekl celník z hraničního přechodu Bílý Potok na Jesenicku. Stejná situace je i na ostatních česko-polských přechodech v Olomouckém kraji.



Navrátil se přesto domnívá, že by se centrální orgány policie měly co nejdříve domluvit s armádou o možném nasazení vojáků. "V současné době nemáme síly a ani prostředky, abychom státní hranici zajistili po celý den. Pomoc armády by proto byla účelným opatřením. Pak bychom se mohli více věnovat i samotné ochraně

zelené hranice," řekl Navrátil.



Přechody pro malý pohraniční styk, které jsou výhradně na hranici s Polskem, využívají lidé z pohraničních oblastí: Při cestě do Polska jim stačí jen občanský průkaz. Turistické stezky může k přechodu hranice použít každý, kdo vlastní platný cestovní doklad. "V případě cizinců se musí ale jednat o obyvatele státu, se kterým máme bezvízový styk," upřesnil policista.



Uzavřen byl také kvůli hrozící nákaze pohraniční přívoz přes Labe mezi Hřenskem a Schönou a také 26 turistických stezek v Ústeckém kraji. Jana Čudová z tiskové služby severočeské policejní správy dnes sdělila, že se tak stane na základě rozhodnutí Ústřední nákazové komise zpřísnit opatření proti zavlečení slintavky a kulhavky.



Přívoz, který je turistickou stezkou pro pěší, cyklisty a tělesně postižené občany na invalidních vozících, je denně v provozu od svého znovuobnovení v květnu 1997. Zastaven dosud býval jen kvůli velké vodě v Labi po jarním tání či vydatných

deštích. Naposledy tak přívoz nejezdil několik dnů loni v březnu. Německá loď Císařská koruna převeze ročně podle údajů severočeské cizinecké a pohraniční policie téměř 300.000 lidí.

Na jihu Čech byl uzavřen turistický přechod v národním parku Šumava Bučina.

Preventivní opatření české strany proti zavlečení slintavky a kulhavky zkomplikovalo dnes dopravu na západočeských hraničních přechodech s Německem. Operační důstojník cizinecké policie v Plzni řekl, že nejdéle čekají řidiči osobních vozidel na hraničním přechodu ve Folmavě na Domažlicku, kde se utvořily tříhodinové fronty. Dvě hodiny trvá odbavení v Pomezí nad Ohří na Chebsku, 90 minut ve Svatém Kříži u Chebu a 45 minut ve Vojtanově na Chebsku.



Na potraviny, které při bezpečnostních opatřeních celníci zabavují na hraničních přechodech, nebudou cestujícím vystavovat žádná potvrzení. "Jde o mimořádné veterinární opatření nařízené ministerstvem zemědělství," řekla mluvčí

Celního ředitelství v Plzni Jitka Blahutová.



Cestující, kteří do Česka přijíždějí, jsou podle ní ústně i prostřednictvím letáků upozorňováni na zákaz dovozu potravin živočišného původu. Přestože mnoho lidí ví, že se nesmějí převážet masné výrobky, zapomínají, že zákaz dovozu platí i pro

mléčné potraviny, jako jsou sýry a jogurty. "Zákaz se nevztahuje na potraviny výhradně rostlinného původu, moučné výrobky, sušenky, nápoje, alkohol a konzervy v neporušeném obalu," řekla mluvčí.